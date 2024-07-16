Не впізнаєте урожай: чим треба підгодувати огірки в липні

Кожен городник хоче виростити гарний врожай овочів. Щоб кущі ломилися від плодів, огірки треба підживлювати навіть влітку.

Після першого підживлення огірки треба не забувати підживлювати кожних 10 – 15 днів. Однак важливо не удобрювати занадто часто, бо надлишок може також бути шкідливим.

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Мінеральні підгодівлі

Придбайте вже готові мінеральні добрива для огірків в агромагазині. Найкраще купувати суміші, в яких є сульфат калію, суперфосфат і сечовина.

Підживлення азотом

Огірки потребують азоту, особливо коли цвітуть. Через нестачу азоту може навіть жовтіти листя. Готові добрива можна придбати в магазині.

Підживлення золою

Для росту огірків дуже корисною є зола. Вона містить всі речовини, які необхідні овочам. На 1 літр води треба розвести 1 стакан золи. Цим розчином треба підживити кожен кущ біля коріння. Удобрення треба проводити раз в тиждень.



Влітку огірки треба удобрювати / Фото Pexels

Підживлення дріжджами

Ріст плодів також стимулює дріжджове добриво, однак часто вносити його не можна. Трьох підживлень за літо буде достатньо. Для розчину треба 3 літри води перемішати з 150 грамами цукру та 500 грамами свіжих дріжджів.

Підживлення медом

Для медової підгодівлі огірків треба 500 грамів меду розвести у 2 літрах води та обприскувати овочі двічі за літо.

Підживлення йодом

Йод робить огірки стійкими до захворювань. У літрі молока треба розвести 35 крапель йоду та залишити суміш на 6 годин. Поливати треба біля коріння раз на 2 тижні.

Настій цибулиння

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Це підживлення призведе до росту великих та соковитих плодів. Знадобляться 6 літрів теплої води та 25 грамів лушпиння цибулі. Всі інгредієнти треба змішати та залишити в теплі на 5 днів. Розчин процідіть та поливайте ним кущі біля коренів раз на 2 тижні.