Власникам орхідей потрібно правильно за ними доглядати, щоб квіти тішили око своїм цвітінням, пише 24 Канал з посиланням на Ukrayiny Novyny.

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Як доглядати за орхідеєю

Орхідея повинна стояти в місці з хорошим освітленням. Однак, не все так просто, оскільки недостатнє освітлення призведе до відсутності цвітіння, а якщо рослина стоятиме на підвіконні в сильну спеку, то це призведе до опіків листя.

Найкраще місце для вазона – східне підвіконня, яке чудово підійде для розвитку рослини. Квіти люблять легкий субстрат, що складається з кокосового волокна, перліту, деревного вугілля та кори.



Орхідею треба обов'язково підживлювати / Фото Pexels

Якщо коріння в орхідеї білого чи сріблястого кольору, то це ознака, що рослині необхідна вода. Рослина буде гарно рости, якщо раз на 2 тижні її занурювати у воду на 20 хвилин.

До відставання у рості та відсутності цвітіння призводить дефіцит мінеральних речовин. Орхідею, яка вже почала в’янути, можна підживити банановим добривом.

Як підживити орхідею банановою шкіркою

У шкірці від бананів міститься безліч цінних мінералів, які дуже любить орхідея – це калій, магній, кальцій та фосфор. Вони допомагають рослині стимулювати ріст та цвітіння. Фахівці кажуть, що бананове добриво здатне врятувати рослину, яка гине.

Для приготування добрива, шкірку від стиглого банана потрібно покласти в банку та залити половиною літра води. Рідину потрібно відкласти в темне місце на кілька днів, а тоді процідити й розвести ще половиною літра води.

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Цим натуральним добривом орхідеї треба поливати до 3 разів на тиждень. Засіб допоможе стимулювати ріст кореневої системи, покращать колір квітів та допоможе зберегти листя в гарному стані.