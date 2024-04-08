Квітнутимуть, як ніколи: секрети підживлення орхідей в домашніх умовах

Проте для отримання ефектного цвітіння важливо орхідею удобрювати. Також для гарного розвитку рослини важливо створити умови, які будуть максимально наближені до природних.

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Мовиться про яскраве та розсіяне світло, високу вологість та температуру повітря від +20 до +25 градусів. Якщо орхідея регулярно перестає цвісти, потрібно переглянути умови догляду відповідно до сорту квітки.

Чим підживити орхідею

Добрива забезпечують орхідеї поживними речовинами, які сприяють росту та цвітінню. Щоб підготувати її та милуватися гарними квітами цілий рік, використайте 4 натуральні добрива.

Яєчна шкаралупа

Яєчна шкаралупа багата калієм і кальцієм, тому служить чудовим природним добривом. Подрібніть її та покладіть в каструлю з водою, щоб прискорити цвітіння орхідей. Доведіть суміш до кипіння, далі зніміть каструлю з вогню і дайте настоятися 8 годин.

Процідіть отриманий розчин і зберігайте його у холодильнику. Використовуйте настій яєчної шкаралупи для поливу орхідей.

Вода з рису

Вода після приготування рису – дуже ефективна для підживлення орхідей, якщо вона не солона. Після варіння рису злийте воду та дайте їй охолонути, перш ніж поливати нею орхідеї.

Крім рису, можна використовувати також воду після варіння картоплі. Вона забезпечить ваші рослини калієм та фосфором. Для цього просто збережіть воду та полийте нею орхідеї, коли вона охолоне.



Орхідеї треба підживлювати / Фото Unsplash

Коров'яче молоко

Коров'яче молоко багате кальцієм і азотистими протеїнами, які корисні для гарного росту орхідей. Також воно має протигрибкові властивості.

Щоб підживити орхідеї, додайте трохи води у використану упаковку молока. Однак будьте обережні – не використовуйте занадто багато молока, адже це може призвести до неприємного запаху та сповільнити ріст рослин.

Зелений чай

Зелений чай – дуже корисний для рослин. Завдяки вмісту азоту його можна використовувати для природного підживлення орхідей і сприяння їхньому цвітінню.

Просто відкрийте пакетик із зеленим чаєм і розсипте його вміст по ґрунту. Це можна робити раз на місяць, як навесні, так і влітку.