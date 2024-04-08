Будут цвести, как никогда: секреты подкормки орхидей в домашних условиях

Однако для получения эффектного цветения важно орхидею удобрять. Также для хорошего развития растения важно создать условия, которые будут максимально приближены к естественным.

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Говорится о ярком и рассеянном свете, высокой влажности и температуре воздуха от +20 до +25 градусов. Если орхидея регулярно перестает цвести, нужно пересмотреть условия ухода в соответствии с сортом цветка.

Чем подкормить орхидею

Удобрения обеспечивают орхидеи питательными веществами, которые способствуют росту и цветению. Чтобы подготовить ее и любоваться красивыми цветами круглый год, используйте 4 натуральных удобрения.

Яичная скорлупа

Яичная скорлупа богата калием и кальцием, поэтому служит прекрасным природным удобрением. Измельчите ее и положите в кастрюлю с водой, чтобы ускорить цветение орхидей. Доведите смесь до кипения, далее снимите кастрюлю с огня и дайте настояться 8 часов.

Процедите полученный раствор и храните его в холодильнике. Используйте настой яичной скорлупы для полива орхидей.

Вода из риса

Вода после приготовления риса – очень эффективна для подкормки орхидей, если она не соленая. После варки риса слейте воду и дайте ей остыть, прежде чем поливать ею орхидеи.

Кроме риса, можно использовать также воду после варки картофеля. Она обеспечит ваши растения калием и фосфором. Для этого просто сохраните воду и полейте ею орхидеи, когда она остынет.



Орхидеи надо подпитывать / Фото Unsplash

Коровье молоко

Коровье молоко богато кальцием и азотистыми протеинами, которые полезны для хорошего роста орхидей. Также оно обладает противогрибковыми свойствами.

Чтобы подкормить орхидеи, добавьте немного воды в использованную упаковку молока. Однако будьте осторожны – не используйте слишком много молока, ведь это может привести к неприятному запаху и замедлить рост растений.

Зеленый чай

Зеленый чай – очень полезен для растений. Благодаря содержанию азота его можно использовать для естественной подкормки орхидей и вызыванию их цветению.

Просто откройте пакетик с зеленым чаем и рассыпьте его содержимое по почве. Это можно делать раз в месяц, как весной, так и летом.