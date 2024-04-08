Чтобы урожай вас порадовал, весной и летом нужно позаботиться о правильном уходе. Стоит помнить, что кусты стоит подпитывать только тогда, когда это действительно необходимо. В частности, когда почва истощена, грядки неухоженные и есть недостаток питательных веществ.

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Главные правила подкормки клубники весной

Не перекармливайте кусты и следите за своевременной компенсацией недостатка питательных элементов. Недокорм для клубники лучше, чем избыток удобрений, ведь последнее сказывается не так на количестве ягод, как на их пользе, вкусе, транспортабельности и здоровье растений. Всегда учитывайте особенности сорта и разновидности клубники – ремонтантные и обычные садовые сорта требуют другого подхода, хоть и похожи по принципам подпитки. Не пытайтесь компенсировать подкормкой отсутствие другого ухода. Подкормка уместна только со второго, а часто даже с третьего года выращивания клубники. Только что высаженным кустикам, которые укореняются и растут, хватает ресурсов качественно подготовленной грядки. Вносить удобрения надо только при температуре почвы выше 9 градусов тепла, вечером или в пасмурную погоду, по предварительно увлажненной грядке. Полив желательно сделать за сутки до подкормки при отсутствии регулярных осадков.



Клубника очень любит подкормку / Фото Unsplash

Чем подкормить клубнику весной

Большинство садоводов используют принцип раздельной подкормки клубники:

1 этап – внесение азотных удобрений в начале роста клубники;

2 этап – внесение фосфора и калия до начала цветения.

Именно здесь и проявляется разница в подпитке обычной и ремонтантной клубники, ведь они родят в разные сроки.

В выращивании клубники придерживаются двух подходов – традиционного с использованием минеральных удобрений и органического. Эти методы не взаимоисключающие – даже если вы полагаетесь на науку и современные препараты, дополнительные подкормки органикой не навредят кустикам. Более того, в таких методах, как мульчирование и улучшение почвы, без органических удобрений не обойтись вовсе.

В свою очередь, при признаках недостатка конкретных элементов удовлетворить потребность в них часто возможно только минеральными удобрениями или микроудобрениями. Весной, особенно при недостаточном количестве осадков, для клубничных грядок желательно растворять удобрения в воде.

В отличие от осени, внесения удобрений в сухом виде в почву является менее эффективным, хотя при условии выбора быстрорастворимых препаратов или хелатной формы и больших насаждений может упростить задачу.

Когда удобрения все же вносятся в почву, нужно в следующие 2 недели защитить клубнику от засухи и обеспечить стабильную влажность земли. Вода для подкормки клубники должна быть теплой и отстоянной. Перед тем, как начинать работы, следует убедиться, что ее температура не ниже температуры почвы.