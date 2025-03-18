Буде цвісти як ніколи: секрет підживлення орхідеї в домашніх умовах

Орхідея не є легко у вирощуванні. Часом ця квітка дещо вибаглива, тому потрібно знати певні секрети, які допоможуть їй цвісти увесь рік. Орхідея є дуже популярною й росте майже в кожному домі, але якщо цвітіння зупинилося, то проблема може бути в поливі.

З правильним доглядом, орхідеї можуть цвісти хоч увесь рік, пише 24 Канал. Основна рекомендація полягає в тому, щоб уникати пересихання ґрунту й не підливати великою кількістю води.

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Рослина може не зацвітати через кілька причин: переміщення вазона в інше місце, сухе повітря чи недостатній полив. Для отримання ефективного цвітіння орхідею потрібно удобрювати. Щоб побачити її пишне цвітіння, доведеться докласти трішки зусиль.

Як доглядати за орхідеєю, щоб вона цвіла

Поливати орхідеї варто м’якою водою – дощовою чи фільтрованою. Рослини не люблять воду з високим вмістом мінералів, тому від неї краще відмовитися. Допомогти цвісти орхідеї можуть народні засоби.

Відвар картоплі

Корисним вважається відвар картоплі. Потрібно варити картоплю 30 – 40 хвилин на малому вогні, а після цього пропустити відвар через фільтр, щоб позбутися всіх залишків картоплі. Дві столові ложки відвару потрібно додати до літра води й добре перемішати. Цим відваром варто підливати орхідею раз на місяць.



Поради, які допоможуть орхідеї зацвісти / Фото Pexels

Яєчна шкаралупа

У яєчній шкаралупі багато калію та кальцію, які є чудовим природним добривом. Шкаралупу потрібно подрібнити й покласти в каструлю з водою. Суміш потрібно довести до кипіння, а тоді зняти каструлю з вогню й дати настоятися 8 годин.

Отриманий розчин потрібно процідити й зберігати в холодильнику. Цим яєчним настоєм варто поливати рослини час від часу.

Кориця

Якщо рослина перезволожена, то допомогти може кориця. Вона чудово відновлює орхідею й запобігає гниттю коренів. Зверху на ґрунт потрібно насипати чайну ложку кориці і вже за кілька днів вона почне на очах розквітати.

Кава чи чай

У каві та чаї містяться необхідні для цвітіння рослини елементи та речовини, тому варто інколи підливати рослину залишками напоїв.