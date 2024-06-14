Перець зазвичай вирощують за допомогою розсади. Та вже через два тижні після того, як ви пересадили його на постійне місце, ця рослина потребуватиме підживлення. Так перець зможе адаптуватися після стресу, який і викликає пересаджування.

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Чим підживити перець у червні

Для того, щоб перець краще ріс у червні й на ньому зав'язалися великі плоди, потрібно подбати про правильне підживлення. І для першого удобрення себе добре зарекомендував йод – він не тільки допомагає у розвитку плодів, але й може позитивно вплинути на їхній смак.



Перець влітку потребує правильного підживлення / Фото Pexels

Розчин йоду

Рецепт цього підживлення дивовижно простий – потрібно тільки взяти 7 крапель йоду та розчинити їх у 2,5 літрах води. Розчин потрібно використовувати для обприскування перцю ввечері чи вранці. Робити це потрібно у похмуру погоду, щоб на листі не залишилося опіків від прямих сонячних променів.

Дріжджове добриво

Його можна застосовувати тричі за весь сезон. Вперше – відразу після висадки розсади, і потім під час цвітіння та плодоношення. Для першого підживлення вам потрібно ще під час посадки перцю покласти у лунку кілька грамів звичайних дріжджів і перемішати їх із землею.

А ось коли культура буде цвісти, вам потрібно буде розчинити пів кілограма дріжджів у 4 літрах води та залишити розчин настоюватися кілька годин у теплому місці. Перед використанням концентрат потрібно розчинити у воді в співвідношення 1 до 10. Після цього потрібно полити цим розчином рослину.

У період плодоношення в 10 літрах води потрібно розчинити 20 грамів сухих дріжджів та 300 грамів цукру та дати розчину настоятися. Через 3 дні концентрат у співвідношенні 1 до 10 потрібно розвести та полити рослини під корінь.