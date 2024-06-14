Перец обычно выращивают с помощью рассады. Но уже через две недели после того, как вы пересадили его на постоянное место, это растение будет нуждаться в подкормке. Так перец сможет адаптироваться после стресса, который и вызывает пересадки.

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Чем подкормить перец в июне

Для того, чтобы перец лучше рос в июне и на нем завязались крупные плоды, нужно позаботиться о правильной подкормке. И для первого удобрения себя хорошо зарекомендовал йод – он не только помогает в развитии плодов, но и может положительно повлиять на их вкус.



Перец летом нуждается в правильной подкормке / Фото Pexels

Раствор йода

Рецепт этой подкормки удивительно прост – нужно только взять 7 капель йода и растворить их в 2,5 литрах воды. Раствор нужно использовать для опрыскивания перца вечером или утром. Делать это нужно в пасмурную погоду, чтобы на листьях не осталось ожогов от прямых солнечных лучей.

Дрожжевое удобрение

Его можно применять трижды за весь сезон. Впервые – сразу после высадки рассады, и потом во время цветения и плодоношения. Для первой подкормки вам нужно еще во время посадки перца положить в лунку несколько граммов обычных дрожжей и перемешать их с землей.

А вот когда культура будет цвести, вам нужно будет растворить пол килограмма дрожжей в 4 литрах воды и оставить раствор настаиваться несколько часов в теплом месте. Перед использованием концентрат нужно растворить в воде в соотношение 1 к 10. После этого нужно полить этим раствором растение.

В период плодоношения в 10 литрах воды нужно растворить 20 граммов сухих дрожжей и 300 граммов сахара и дать раствору настояться. Через 3 дня концентрат в соотношении 1 к 10 нужно развести и полить растения под корень.