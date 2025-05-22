Полуниця – це одна з найулюбленіших ягід городників на ділянці, і недарма: вона соковита, солодка та надзвичайно смачна, повідомляє 24 Канал. Але водночас ягода й досить примхлива, та для гарного врожаю потребує не менше догляду.

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Чим підживити полуницю?

Будь-яка рослина на городі, і полуниця зовсім не виняток, потребує догляду навесні. І для того, аби насолодитися максимальною кількістю червоних ягід, потрібно розібратися, чим кущі потрібно "нагодувати" напередодні.



Полуницю навесні варто підживити / Фото Pexels

Досвідчені дачники радять одне ефективне добриво для підживлення ягоди. Ось що вам для нього знадобиться:

чайна ложка борної кислоти;

чайна ложка марганцівки;

третина відра теплої води;

відро води;

кілька крапель йоду;

дві столові ложки нашатирного спирту.

Марганцівку потрібно змішати з борною кислотою у теплій воді та розвести готовий розчин у відрі води. Після цього додайте кілька крапель йоду та ще раз перемішайте. Зрештою додайте нашатирний спирт та перемішайте ще раз.

Під кожен кущик полуниці потрібно вносити приблизно 300 – 400 мілілітрів цієї суміші. Втім, перед цим потрібно обов'язково подбати про те, аби прибрати старе та сухе листя, а також перевірити, чи не з'явилося на рослинах хворих пагонів. Якщо ви їх знайшли, негайно обріжте.

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Натомість для солодкості полуниці радять зовсім інші підживлення:

Деревний попіл – він може покращити смак ягід та зробити їх у рази ароматнішими.

– він може покращити смак ягід та зробити їх у рази ароматнішими. Йодний розчин – на 10 літрів води потрібно додати всього 5 крапель йоду. Вважається, що таке підживлення підвищує цукристість плодів.

– на 10 літрів води потрібно додати всього 5 крапель йоду. Вважається, що таке підживлення підвищує цукристість плодів. Добрива з магнієм – вони посилюють фотосинтез, а це сприяє накопиченню цукрів у ягодах.

До речі, навесні варто також подбати і про захист полуниці від шкідників. Ви вже ділилися лайфхаком, як легко вигнати довгоносика з полуниці – адже цей поширений шкідник може швидко знищити чималу частину врожаю.