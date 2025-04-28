Урожаю заздритимуть усі сусіди: елементарне підживлення для полуниці

Вирощування полуниці – це непросте завдання, але є результати наполегливих городників точно порадують. Соковиті ягоди почнуть стигнути вже за місяць, якщо правильно підживити кущики.

Маленькі кущики полуниці можуть подарувати чималі ягоди з яскравим та насиченим смаком, якщо доглядати за ними як слід, повідомляє 24 Канал. Втім, далеко не всі городники знають, чим підживлювати полуницю навесні для багатого врожаю.

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Чим підживити полуницю навесні?

Якщо ви хочете виростити полуницю рекордних розмірів, без підживлень тут не обійтися. І ранньої весни, коли листя полуниці тільки пускається в ріст, поміж кущами зазвичай розсипають гранули карбаміду – це азотне добриво, яке дуже важливе для нормального росту листя. І зважаючи на те, що полуниця дуже добре реагує на таке підживлення, достатньо буде взяти 20 грамів на квадратний метр.

Якщо ви хочете використати органічні добрива, тоді можна вносити по 2 склянки попелу на квадратний метр. Окрім того, гарний врожай може дати полуниця і після підживлення курячим послідом. Кілограм добрива потрібно розчинити у 12 літрах води, витримати тиждень, періодично помішуючи розчин.

А після цього підливайте по пів літра під кожен кущик. Таку ж дію має і коров'як: його потрібно розвести у воді в пропорції 1:10 та полити ним кущі полуниці. Такі підживлення найкраще вносити перед цвітінням.



Полуниця потребує вчасного підживлення / Фото Pexels

Втім, все ще одним з найкращих підживлень для полуниці вважаються пекарські дріжджі. За своїм складом вони є водночас і добривом, і стимулятором росту, адже в них міститься фосфорна кислота, калій, цинк, залізо, мідь, йод, кальцій, азот, вітаміни та білки, а також жири.

До речі, дріжджами підживлювати можна не тільки полуницю. Ми вже розповідали, як приготувати з дріжджів добриво для огірків та помідорів, аби вони росли в рази швидше.

Таке обприскування допоможе полуниці виробити імунітет до хвороб, а це гарантує, що ягода переживе раптові весняні заморозки. Єдине, на що потрібно зважати – так це на те, що підживлення дріжджами може вимити з ґрунту калій та кальцій. Але відновити баланс можна, розсипавши у міжряддях попіл.

Чим підживити полуницю для солодкості?

Якщо ви хочете, аби полуниця була максимально солодкою, потрібно подбати про окреме підживлення – найкраще підійде розчин калійної селітри. 1 чайну ложку добрива потрібно розчинити у відрі води та полити кущики – на кожен лийте по пів літра води.

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Також допоможе обприскування кущів розчином сірчанокислого цинку (0,02%). Окрім того, для обприскування також використовують і розчин калійної селітри.

Після цвітіння, коли ягода вже починає формувати зав'язь, полуницю не завадить обприскати комплексним добривом. Та намагайтеся не перестаратися та дотримуватися правильної концентрації – вона має бути вдвічі меншою, ніж тоді, коли ви поливаєте кущі під корінь.