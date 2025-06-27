Не пропустіть "золотий" момент: чим підживити помідори у липні

Для того, щоб помідори виросли великими, їх потрібно вчасно підживити необхідними добривами. Саме від нього залежить кількість урожаю. У липні дачники радять востаннє удобрити помідори.

Підживлення є запорукою росту та рясного урожаю, пише 24 Канал. Липневе удобрення помідорів спрямоване на формування плодів, а не їхній ріст.

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Чим підживити помідори у липні

Найкраще у липні томати підживлювати мінеральними добривами, в складі яких міститься калій та фосфор. Часто городники для підгодівлі використовують гумат калію. Цей натуральний препарат добре стимулює розвиток рослин.

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У 10 літрах води потрібно розчинити столову ложку засобу. Цим добривом потрібно обробляти помідори кожних 2 – 3 тижні аж до збору урожаю. Щоб розчин добре поглинувся, потрібно робити удобрення по вологій землі.

Дачники люблять підживлювати помідори народними методами. Органіка добре підходить для підживлення наприкінці літа. Популярними компонентами є сечовина та попіл.

Попіл для підживлення помідорів

Склянку попелу варто розвести в 10 літрах води й поливати цим розчином рослини. Окрім того, попелом можна обприскувати рослини. Для позакореневого підживлення, 300 грамів попелу потрібно розвести в 3 літрах води, прокип’ятити 30 хвилин й дати настоятися 5 годин.



Підживлення для помідорів у липні / Фото Pexels

Після цього розчин розводиться в 10 літрах води, проціджується та обприскується ним бадилля. Деякі городники ще додатково натирають до засобу господарське мило.

Сечовина для підживлення помідорів

Це добриво також досить активно використовують дачники. Для приготування підживлення, потрібен 1 літр коров’яку, 20 грамів суперфосфату, 20 грамів сірчанокислого калію, 10 грамів сечовини, 10 грамів вапна та 2 грами міцного купоросу.

Ці інгредієнти треба розчинити в 10 літрах води й підливати помідори. Для низькорослих кущів вистачить 1,5 літра добрива.