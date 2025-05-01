Копійчані та народні добрива для помідорів: урожай отримаєте дуже щедрий

Вже чимало городників починають переносити помідори в ґрунт, а це значить, що незабаром потрібно буде їх і підгодувати, аби рослини почали активно рости та розвивати зав'язь.

Від догляду та підживлень залежить, наскільки щедрий урожай помідорів ви отримаєте, повідомляє 24 Канал. Втім, чимало дачників намагаються уникати різної хімії, натомість шукають народні добрива – і чимало з них діють зовсім не гірше.

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Чим підживити помідори у ґрунті?

Якщо ґрунт, у який ви висадили помідори, не дуже родючий, тоді фахівці радять використовувати мінеральні добрива. Так ви знатимете, що помідори отримають усе, що їм потрібно. Якщо ж на грядках чорнозем, тоді краще використовувати органіку.

Одним з найбільш ефективних підживлень вважають розчин монофосфату калію. Потрібно взяти 5 грамів засобу та розвести його у 10 літрах води, а після цього полити під корінь рослини на вже попередньо зволожений ґрунт. Достатньо буде лити по пів літра – літр під кущ.

Також досить часто використовують суперфосфат – буде достатньо столової ложки засобу на літр гарячої води. Коли розчин охолоне, потрібно влити його у 10 літрів води та полити помідори.



Помідори потрібно вчасно підживлювати / Фото Pexels

Дуже часто городники також стикаються з такою проблемою – листя у помідорів скручується. Зазвичай це означає, що їм не вистачає вологи. Тож потрібно добре полити рослини, бо через посуху може виникнути брак кальцію. У такому випадку також радять на відро води розвести столову ложку кальцієвої селітри, а тоді вливати по літру води під кожен кущ.

Далі ділимося ще кількома дуже популярними підживленнями для помідорів – для них вам не доведеться нічого купувати.

Дріжджі

Це дуже популярний та на диво ефективний спосіб підживлення городини. Потрібно змішати пакетик дріжджів та 2 столові ложки цукру, додати трохи води та перемішати. Після цього субстанцію розчиніть у 10 літрах води та поливайте по пів літра під кущ.

Або ж можна просто у 10 літрах води розвести 100 грамів дріжджів та поливати кущ отриманою сумішшю.

До речі, потрібно подбати про добрива не тільки для помідорів. Раніше ми вже розповідали, чим можна підживити смородину, аби отримати кращий урожай.

Курячий послід

Курячий послід містить досить багато фосфору та азоту, а це значить, що він діє на урожай не гірше, ніж магазинні хімічні добрива. Потрібно тільки взяти відро, заповнити його свіжим послідом на третину, а тоді до країв залити водою. Залиште розчин бродити на 10 днів.

Після цього пів літра настою розводять у 10 літрах води та отриманим розчином поливають міжряддя помідорів.

Попіл

Якщо ви хочете отримати дешеве та ефективне підживлення для помідорів, тоді попіл – це фантастичний варіант. Потрібно просто на 10 літрів води додати стакан попелу та поливати рідиною томати.