Копеечные и народные удобрения для помидоров: урожай получите очень щедрый

Уже немало огородников начинают переносить помидоры в грунт, а это значит, что вскоре нужно будет их и подкормить, чтобы растения начали активно расти и развивать завязь.

От ухода и подкормок зависит, насколько щедрый урожай помидоров вы получите, сообщает 24 Канал. Впрочем, немало дачников стараются избегать различной химии, вместо этого ищут народные удобрения – и многие из них действуют совсем не хуже.

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Чем подкормить помидоры в почве?

Если почва, в которую вы высадили помидоры, не очень плодородная, тогда специалисты советуют использовать минеральные удобрения. Так вы будете знать, что помидоры получат все, что им нужно. Если же на грядках чернозем, тогда лучше использовать органику.

Одним из наиболее эффективных подкормок считают раствор монофосфата калия. Нужно взять 5 граммов средства и развести его в 10 литрах воды, а после этого полить под корень растения на уже предварительно увлажненную почву. Достаточно будет лить по пол-литра – литр под куст.

Также довольно часто используют суперфосфат – будет достаточно столовой ложки средства на литр горячей воды. Когда раствор остынет, нужно влить его в 10 литров воды и полить помидоры.



Помидоры нужно вовремя подпитывать / Фото Pexels

Очень часто огородники также сталкиваются с такой проблемой – листья у помидоров скручиваются. Обычно это означает, что им не хватает влаги. Поэтому нужно хорошо полить растения, потому что из-за засухи может возникнуть нехватка кальция. В таком случае также советуют на ведро воды развести столовую ложку кальциевой селитры, а тогда вливать по литру воды под каждый куст.

Далее делимся еще несколькими очень популярными подкормками для помидоров – для них вам не придется ничего покупать.

Дрожжи

Это очень популярный и удивительно эффективный способ подкормки овощей. Нужно смешать пакетик дрожжей и 2 столовые ложки сахара, добавить немного воды и перемешать. После этого субстанцию растворите в 10 литрах воды и поливайте по пол-литра под куст.

Или же можно просто в 10 литрах воды развести 100 граммов дрожжей и поливать куст полученной смесью.

Кстати, нужно позаботиться об удобрениях не только для помидоров. Ранее мы уже рассказывали, чем можно подкормить смородину, чтобы получить лучший урожай.

Куриный помет

Куриный помет содержит достаточно много фосфора и азота, а это значит, что он действует на урожай не хуже, чем магазинные химические удобрения. Нужно только взять ведро, заполнить его свежим пометом на треть, а тогда до краев залить водой. Оставьте раствор бродить на 10 дней.

После этого пол литра настоя разводят в 10 литрах воды и полученным раствором поливают междурядья помидоров.

Пепел

Если вы хотите получить дешевую и эффективную подкормку для помидоров, тогда пепел – это фантастический вариант. Нужно просто на 10 литров воды добавить стакан золы и поливать жидкостью томаты.