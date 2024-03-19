Такого рясного урожаю ви ще не бачили: чим підживити розсаду перцю для найкращого результату

Аби зробити все правильно, керуйтеся нашими простими порадами. Тоді урожай вас обов'язково потішить.
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Чим підживити розсаду перців у домашніх умовах
Одним із найкращих варіантів добрива для перцю є настій з кропиви. Для цього краще брати рослини без стиглого насіння.
- На 8 літрів води потрібно приблизно 1 кілограм кропиви. Настій залишають для бродіння на кілька днів.
- Після бродіння одну частину розводять у 10 літрах води та поливають розсаду.
Дуже важливим є і позакореневе підживлення. Для цього можна розвести 20 грамів сечовини та відро води, а потім обприскати цим розчином листя розсади.
Підживіть перець, щоб отримати гарний врожай / Фото Unsplash
Чим підживити перець після сходів
Для комплексного підживлення розсади перців можна використати йод чи дріжджі, які розводяться у воді. Завдяки такому розчину підвищується імунітет рослин та не розвивається грибкова інфекція. Молоді перчики підгодовуються за такою схемою:
- в 1 літрі води розводять 1 – 2 краплі йоду. Також можна додати 100 мілілітрів молочної сироватки;
- або до скляної банки наливають 3 літри води, додають 100 грамів дріжджів та 125 грамів цукру. Розчин залишають на кілька днів, щоб він перебродив. Після цього його розводять з розрахунку 20 мілілітрів добрива на 1 літр води.