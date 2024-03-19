Такого рясного урожаю ви ще не бачили: чим підживити розсаду перцю для найкращого результату

Аби зробити все правильно, керуйтеся нашими простими порадами. Тоді урожай вас обов'язково потішить.

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Чим підживити розсаду перців у домашніх умовах

Одним із найкращих варіантів добрива для перцю є настій з кропиви. Для цього краще брати рослини без стиглого насіння.

На 8 літрів води потрібно приблизно 1 кілограм кропиви. Настій залишають для бродіння на кілька днів.

Після бродіння одну частину розводять у 10 літрах води та поливають розсаду.

Дуже важливим є і позакореневе підживлення. Для цього можна розвести 20 грамів сечовини та відро води, а потім обприскати цим розчином листя розсади.



Підживіть перець, щоб отримати гарний врожай / Фото Unsplash

Чим підживити перець після сходів

Для комплексного підживлення розсади перців можна використати йод чи дріжджі, які розводяться у воді. Завдяки такому розчину підвищується імунітет рослин та не розвивається грибкова інфекція. Молоді перчики підгодовуються за такою схемою: