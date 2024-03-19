Чтобы сделать все правильно, руководствуйтесь нашими простыми советами. Тогда урожай вас обязательно порадует.

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Чем подкормить рассаду перцев в домашних условиях

Одним из лучших вариантов удобрения для перца является настой из крапивы. Для этого лучше брать растения без спелых семян.

На 8 литров воды нужно примерно 1 килограмм крапивы. Настой оставляют для брожения на несколько дней.

После брожения одну часть разводят в 10 литрах воды и поливают рассаду.

Очень важна и внекорневая подкормка. Для этого можно развести 20 граммов мочевины и ведро воды, а затем опрыскать этим раствором листья рассады.



Подкормите перец, чтобы получить хороший урожай / Фото Unsplash

Чем подкормить перец после всходов

Для комплексной подкормки рассады перцев можно использовать йод или дрожжи, которые разводятся в воде. Благодаря такому раствору повышается иммунитет растений и не развивается грибковая инфекция. Молодые перчики подкармливаются по следующей схеме: