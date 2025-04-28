Смородина кожного року дає урожай, але для того, щоб кількість ягід збільшувалася, варто подбати про підживлення, пише 24 Канал. Найбільше смородина любить азот, фосфор та калій. Азот потрібен під час цвітіння, далі можна додавати інші дві речовини.

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Щоб підгодувати кущі зі смородиною, можна також скористатися комплексними добривами чи органічними. На етапі цвітіння садівники радять віддавати перевагу органіці, які чудово вплинуть на ріст та розмір ягід.

Підживлення дріжджами

Для приготування добрива поєднайте 500 грамів дріжджів з 50 грамами цукрута 10 літрами води. Спочатку цю суміш треба залишити бродити на кілька днів, а тоді перед розпушуванням землі полити кущі.

До речі, дріжджами підживлювати можна не тільки смородину. Ми вже розповідали, як приготувати з дріжджів добриво для огірків та помідорів, аби вони росли в рази швидше.

Підживлення лушпинням картоплі

Перед використанням підживлення потрібно висушити, а тоді подрібнити лушпиння. Під час перекопування це лушпиння вносять у ґрунт.



Органічне підживлення добре впливає на ріст смородини / Фото Pexels

Підживлення риб’ячими кістками

Таке добриво може видатися дещо дивним, однак кістки риби мають величезне джерело фосфору, калію, кальцію та йоду. Кістки потрібно перемолоти й висушити, а тоді внести цей порошок під час перекопування.