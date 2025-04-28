Смородина ежегодно дает урожай, но для того, чтобы количество ягод увеличивалось, стоит позаботиться о подкормке, пишет 24 Канал. Больше всего смородина любит азот, фосфор и калий. Азот нужен во время цветения, далее можно добавлять другие два вещества.

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Чтобы подкормить кусты со смородиной, можно воспользоваться комплексными удобрениями или органическими. На этапе цветения садоводы советуют отдавать предпочтение органике, которые прекрасно повлияют на рост и размер ягод.

Подкормка дрожжами

Для приготовления удобрения соедините 500 граммов дрожжей с 50 граммами сахара и 10 литрами воды. Сначала эту смесь надо оставить бродить на несколько дней, а потом перед рыхлением земли полить кусты.

Кстати, дрожжами подкармливать можно не только смородину. Мы уже рассказывали, как приготовить из дрожжей удобрение для огурцов и помидоров, чтобы они росли в разы быстрее.

Подкормка шелухой картофеля

Перед использованием подкормки нужно высушить, а потом измельчить шелуху. Во время перекопки эту шелуху вносят в почву.



Органическая подкормка хорошо влияет на рост смородины / Фото Pexels

Подкормка рыбьими костями

Такое удобрение может показаться несколько странным, однако кости рыбы имеют огромный источник фосфора, калия, кальция и йода. Кости нужно перемолоть и высушить, а потом внести этот порошок во время перекопки.