Впродовж вегетаційного періоду ґрунт під кущами виснажується, а це погано впливає на врожайність самих ягід, тому не варто забувати про підживлення добривами.

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Чим підживити смородину весною

Перше підживлення

Перше підживлення рекомендовано робити азотними добривами чи органікою, яка містить азот. Завдяки ньому в смородини краще розвиваються пагони та листя, а ягоди мають всі шанси вирости великими.

Це підживлення треба робити тоді, коли розпустяться листя. Вам знадобиться 2 столові ложки сечовини, яку треба розвести в 10 літрах води. Поливати треба в розрахунку 2 відра на один кущ.

Коров'ячий перегній розчиняють у воді у пропорції 1:10 та виливають теж 2 відра розчину під кожний кущ.



Смородину треба підживлювати тричі / Фото Pexels

Друге підживлення

Друге підживлення варто робити перед цвітінням смородини у травні розчином нітрофоски. 50 грамів нітрофоски розчиняють у десяти літрах води та поливають одне відро розчину на один кущ.

Також під час другого підживлення можна використовувати сульфат калію. Для цього треба розчинити 10 грамів на 1 літр води.

Третє підживлення

Щоб підвищити врожайність та смак ягід під час цвітіння треба провести третє підживлення мікроелементами. Можете використовувати готові комплексні мікродобрива для листового підживлення від різних виробників: Гумат + 7 мікроелементів, Уніфлор Мікро або Мікро Мікс.

Завдяки такому підживленню смородина буде добре рости та потішить вас плодами вже за кілька місяців.