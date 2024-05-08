Деякі садові та городні роботи дуже важливо припасувати до правильних днів, щоб зелень зійшла, а потім рослини давали хороший урожай. Зважайте на те, що саме цей місяць щедрий на процеси і роботу, які потрібно виконати, тож усім, хто має господарство, доведеться добре попрацювати. Поради 24 розповідають про дні, які підійдуть для цього найкраще.
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Фази Місяця у травні 2024
Для того, щоб ефективно використати сприятливі дати у травні та не пропустити усю важливу роботу, потрібно знати, коли сіяти та садити рослини. І завдяки посівному календарю ви знатимете цю цінну інформацію та зможете зрозуміти, в які дні посадка полуниці, картоплі, кавунів та кукурудзи принесе найкращий врожай.
Отож, в травні фази Місяця такі:
- Молодий Місяць – 6 травня;
- Повний Місяць – 23 травня;
- Зростаючий Місяць – 9 – 22 травня;
- Спадаючий Місяць – 1 – 7, 24 – 31 травня.
Несприятливі дні для посадок
Календар вказує, що утриматися від посадок та більшості роботи на городі, окрім необхідної, варто 6, 8, 15, 23 – 24 та 28 травня. Якщо ви все ж хочете працювати у ці дні, краще зайнятися покупкою потрібного знаряддя, добрив та рослин.
У несприятливі дні не варто займатися городом / Фото Pexels
Нейтральні дні
Непоганими для висівання та садіння вважаються 1 – 2, 7, 14, 16 та 29 травня. Тож якщо ви не встигли завершити роботу у сприятливі дні, то можете попрацювати і у ці дати.
Сприятливі дні для посадок
Місячний календар передбачає найкращі і найбільш сприятливі дати для різних рослин:
- Капуста рання, цвітна та броколі – 12 – 14, 21 – 23, 27, 31.
- Редис – 12, 13, 17, 18, 27, 31.
- Бобові – 10, 11, 27.
- Зелень – 12, 13, 31.
- Морква та буряк – 12, 13, 17, 18, 21 – 23, 27.
- Баклажани – 12, 13, 17, 18, 21 – 23, 25, 27.
- Перець – 12, 13, 25, 31.
- Цибуля та часник – 12, 13, 17, 18, 21 – 23, 25, 27.
- Помідори та огірки – 12 – 14, 25, 31.
- Кабачки, гарбузи та патисони – 12 – 14, 25, 31.
- Однорічні квіти – 10, 11, 17, 18, 19.
- Дворічні та багаторічні квіти – 10, 11, 17, 18, 19.
- Чагарники – 10, 11, 31.
- Плодові дерева – 12 – 14, 17, 18, 25, 27.