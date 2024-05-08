Некоторые садовые и огородные работы очень важно припасовать к правильным дням, чтобы зелень взошла, а потом растения давали хороший урожай. Учитывайте то, что именно этот месяц щедр на процессы и работу, которые нужно выполнить, поэтому всем, кто имеет хозяйство, придется хорошо поработать. Советы 24 рассказывают о днях, которые подойдут для этого лучше всего.
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Фазы Луны в мае 2024 года
Для того, чтобы эффективно использовать благоприятные даты в мае и не пропустить всю важную работу, нужно знать, когда сеять и сажать растения. И благодаря посевному календарю вы будете знать эту ценную информацию и сможете понять, в какие дни посадка клубники, картофеля, арбузов и кукурузы принесет лучший урожай.
Итак, в мае фазы Луны такие:
- Молодая Луна – 6 мая;
- Полнолуние – 23 мая;
- Растущая Луна – 9 – 22 мая;
- Убывающая Луна – 1 – 7, 24 – 31 мая.
Неблагоприятные дни для посадок
Календарь указывает, что воздержаться от посадок и большинства работы на огороде, кроме необходимой, стоит 6, 8, 15, 23 – 24 и 28 мая. Если вы все же хотите работать в эти дни, лучше заняться покупкой нужного инвентаря, удобрений и растений.
В неблагоприятные дни не стоит заниматься огородом / Фото Pexels
Нейтральные дни
Неплохими для посева и посадки считаются 1 – 2, 7, 14, 16 и 29 мая. Поэтому если вы не успели завершить работу в благоприятные дни, то можете поработать и в эти даты.
Благоприятные дни для посадок
Лунный календарь предусматривает лучшие и наиболее благоприятные даты для различных растений:
- Капуста ранняя, цветная и брокколи – 12 – 14, 21 – 23, 27, 31.
- Редис – 12, 13, 17, 18, 27, 31.
- Бобовые – 10, 11, 27.
- Зелень – 12, 13, 31.
- Морковь и свекла – 12, 13, 17, 18, 21 – 23, 27.
- Баклажаны – 12, 13, 17, 18, 21 – 23, 25, 27.
- Перец – 12, 13 13, 25, 31.
- Лук и чеснок – 12, 13, 17, 18, 21 – 23, 25, 27.
- Помидоры и огурцы – 12 – 14, 25, 31.
- Кабачки, тыквы и патиссоны – 12 – 14, 25, 31.
- Однолетние цветы – 10, 11, 17, 18, 19.
- Двухлетние и многолетние цветы – 10, 11, 17, 18, 19.
- Кустарники – 10, 11, 31.
- Плодовые деревья – 12 – 14, 17, 18, 25, 27.