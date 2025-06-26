Вибір добрив для троянд може бути непростим завданням навіть для досвідчених садівників, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Світ рослин". Та заради гарного ефекту радять чергувати органічні та мінеральні добрива кожні 10 – 14 днів.
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Які мікроелементи потрібні трояндам?
Якщо ви не підживлюєте троянди кожні два тижні влітку – це значить, що ви вносите недостатньо добрив. Для того, аби рослина отримала всі поживні речовини, що потрібні їй для росту та пишного цвітіння, потрібно подбати про наявність у добривах таких макроелементів:
- азот – він відповідає за нарощення зеленої маси, але найбільш важливий навесні та на початку літа. Міститься він в аміачній селітрі та карбаміді;
- фосфор – корисний елемент для кореневої системи та пагонів, а також потрібний для появи бутонів та рясного цвітіння. Міститься у сеперфосфаті;
- калій – підвищує опірність хворобам у троянди, а також розвиває морозостійкість та здатність витримувати спеку. Калій для троянд міститься у сульфаті калію.
До речі, раніше ми вже розповідали про квіти, які будуть цвісти знову і знову протягом літа – їх можна зрізати безліч разів.
Троянди потребують підживлення влітку / Фото Pexels
Чим підживити троянди у липні?
Що ближче до кінця літа, то сильніше у добривах зміщується акцент та фосфорно-калієві препарати. Окрім того, не можна використовувати тільки мінеральні підживлення – їх також потрібно чергувати з органікою:
- курячий послід;
- перегній;
- компост;
- зелене добриво.
У курячому посліді є магній, фосфор, калій, марганець, цинк тощо – тому це оптимальний вибір для підживлення троянд влітку. Але зважайте, що рослина отримує поживні речовини тільки тоді, коли добрива розведені у воді. Є кілька способів підживлення:
- внесення гранульованого добрива – розсипте гранули навколо куща, аби вони поступово розчинялися під час поливу чи дощу;
- полив під корінь – рідкі та водорозчинні добрива швидко впливають на троянди, і саме тому їх найчастіше використовують у липні. Рослина до 90% поживних речовин отримує саме через коріння;
- обприскування по листу – позакореневе підживлення троянд дозволяє миттєво компенсувати нестачу мікроелементів та покращити вигляд куща.