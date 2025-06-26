Выбор удобрений для роз может быть непростой задачей даже для опытных садоводов, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Мир растений". И ради хорошего эффекта советуют чередовать органические и минеральные удобрения каждые 10 – 14 дней.

Интересно Эти 3 растения защитят дом от колдунов и сглаза: посадите их перед воротами

Какие микроэлементы нужны розам?

Если вы не подпитываете розы каждые две недели летом – это значит, что вы вносите недостаточно удобрений. Для того, чтобы растение получило все питательные вещества, что нужны ей для роста и пышного цветения, нужно позаботиться о наличии в удобрениях таких макроэлементов:

азот – он отвечает за наращивание зеленой массы, но наиболее важен весной и в начале лета. Содержится он в аммиачной селитре и карбамиде;

– он отвечает за наращивание зеленой массы, но наиболее важен весной и в начале лета. Содержится он в аммиачной селитре и карбамиде; фосфор – полезный элемент для корневой системы и побегов, а также нужен для появления бутонов и обильного цветения. Содержится в сеперфосфате;

– полезный элемент для корневой системы и побегов, а также нужен для появления бутонов и обильного цветения. Содержится в сеперфосфате; калий – повышает сопротивляемость болезням у розы, а также развивает морозостойкость и способность выдерживать жару. Калий для роз содержится в сульфате калия.

Кстати, ранее мы уже рассказывали о цветы, которые будут цвести снова и снова в течение лета – их можно срезать множество раз.



Розы нуждаются в подкормке летом / Фото Pexels

Чем подкормить розы в июле?

Чем ближе к концу лета, тем сильнее в удобрениях смещается акцент и фосфорно-калийные препараты. Кроме того, нельзя использовать только минеральные подкормки – их также нужно чередовать с органикой:

куриный помет;

перегной;

компост;

зеленое удобрение.

В курином помете есть магний, фосфор, калий, марганец, цинк и т.д. – поэтому это оптимальный выбор для подкормки роз летом. Но учитывайте, что растение получает питательные вещества только тогда, когда удобрения разведены в воде. Есть несколько способов подкормки: