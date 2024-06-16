Якщо ви не впевнені в якості ґрунту чи сорті – спробуйте підживити цибулю. Вона любить добрива, хоча й часто не потребує їх.
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Азотовмісне добриво є важливим для дерев, кущів та рослин. Азот є необхідним для активного росту та розвитку цибулі. Калійне підживлення робить цибулю стійкою до перепадів температур, а фосфорне добриво допомагає не хворіти.
Віддавайте перевагу мінеральним добривам. Вони є набагато кращими, оскільки містять більше корисних речовин. До мінеральних добрив відноситься аміачна селітра, калійна сіль, карбамід та нітрофоска.
Названо найкращі підживлення для цибулі / Фото Unsplash
Чим підживити цибулю для кращого росту
Аміачна селітра – 2 столові ложки потрібні на відро води. Добриво перемішайте та вливайте під коріння цибулі.
Нітрофоска – 2 столові ложки розведіть в одному літрі води. Розливайте також під коріння або розсипайте по землі порошок.
Калійна сіль – 1 чайна ложка потрібна на відро води. З калійною сіллю використовують кореневе підживлення.
Попіл – на 1 квадратний метр треба 500 грамів попелу. Розсипайте по землі. Також може бути настоянка з попелу. Для цього розчину 300 грамів треба залити 10 літрами окропу. Настоюйте 3 дні, а тоді виливайте на грядки.
Пташиний послід – розведіть у пропорції 1:20 з водою. На відро води цього розчину потрібно 500 грамів.
Сухі дріжджі – 10 грамів змішайте з 2 столовими ложками цукру у відрі теплої води.