Якщо ви не впевнені в якості ґрунту чи сорті – спробуйте підживити цибулю. Вона любить добрива, хоча й часто не потребує їх.

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Азотовмісне добриво є важливим для дерев, кущів та рослин. Азот є необхідним для активного росту та розвитку цибулі. Калійне підживлення робить цибулю стійкою до перепадів температур, а фосфорне добриво допомагає не хворіти.

Віддавайте перевагу мінеральним добривам. Вони є набагато кращими, оскільки містять більше корисних речовин. До мінеральних добрив відноситься аміачна селітра, калійна сіль, карбамід та нітрофоска.



Названо найкращі підживлення для цибулі / Фото Unsplash

Чим підживити цибулю для кращого росту

Аміачна селітра – 2 столові ложки потрібні на відро води. Добриво перемішайте та вливайте під коріння цибулі.

Нітрофоска – 2 столові ложки розведіть в одному літрі води. Розливайте також під коріння або розсипайте по землі порошок.

Калійна сіль – 1 чайна ложка потрібна на відро води. З калійною сіллю використовують кореневе підживлення.

Попіл – на 1 квадратний метр треба 500 грамів попелу. Розсипайте по землі. Також може бути настоянка з попелу. Для цього розчину 300 грамів треба залити 10 літрами окропу. Настоюйте 3 дні, а тоді виливайте на грядки.

Пташиний послід – розведіть у пропорції 1:20 з водою. На відро води цього розчину потрібно 500 грамів.

Сухі дріжджі – 10 грамів змішайте з 2 столовими ложками цукру у відрі теплої води.