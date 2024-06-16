Если вы не уверены в качестве почвы или сорте – попробуйте подкормить лук. Он любит удобрения, хотя и часто не нуждается в них.

Читайте также Чем обрызгивать помидоры от фитофторы: вырастут большими и вкусными

Азотосодержащее удобрение является важным для деревьев, кустов и растений. Азот необходим для активного роста и развития лука. Калийная подкормка делает лук устойчивым к перепадам температур, а фосфорное удобрение помогает не болеть.

Отдавайте предпочтение минеральным удобрениям. Они намного лучше, поскольку содержат больше полезных веществ. К минеральным удобрениям относится аммиачная селитра, калийная соль, карбамид и нитрофоска.



Названы лучшие подкормки для лука / Фото Unsplash

Чем подкормить лук для лучшего роста

Аммиачная селитра – 2 столовые ложки нужны на ведро воды. Удобрение перемешайте и вливайте под корни лука.

Нитрофоска – 2 столовые ложки разведите в одном литре воды. Разливайте также под корни или рассыпайте по земле порошок.

Калийная соль – 1 чайная ложка нужна на ведро воды. С калийной солью используют корневую подкормку.

Зола – на 1 квадратный метр надо 500 граммов золы. Рассыпайте по земле. Также может быть настойка из золы. Для этого раствора 300 граммов надо залить 10 литрами кипятка. Настаивайте 3 дня, а тогда выливайте на грядки.

Птичий помет – разведите в пропорции 1:20 с водой. На ведро воды этого раствора нужно 500 граммов.

Сухие дрожжи – 10 граммов смешайте с 2 столовыми ложками сахара в ведре теплой воды.