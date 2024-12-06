Будуть рости на очах: чим підживити вазони взимку

У зимову пору ріст домашніх рослин трохи притуплюється через певні чинники, втім все можна виправити кількома бюджетними засобами. Вони досить дієві, тож перші результати ви зможете побачити досить скоро.

Кімнатні рослини є в багатьох з нас, пише 24 Канал з посиланням на Prosto Way. Без них вже складно собі уявити дім, оскільки зелень не лише красиво виглядає, але й корисно впливає на здоров’я.

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Для того, щоб навіть у холодну пору року вони добре росли, їх треба підживлювати спеціальними добавками. Більшість господинь використовують магазинні засоби, втім цілком можна скористатися органічними добавками. Вони допомагають нічим не гірше, ніж куповані засоби.

Чим підживити кімнатні рослини

До найкращих та найдієвіших підживлень належить цукор, кавова гуща, дріжджі, цибулиння, бананові шкірки та яєчна шкаралупа. Кожна добавка потребує спеціальної рецептури. Наведеними нижче засобами вазони треба підливати раз на два тижні.

Цукор

Для добрива потрібно взяти столову ложку цукру та розмішати з половиною літра води. Можна зробити по-іншому: насипте цукор в горщик під рослини, а тоді полийте.

Кавова гуща

Насипте кавову гущу на поверхню ґрунту у вазонку й легенько перемішайте із землею в горщику.



Від підживлення вазони будуть краще рости / Фото Pexels

Дріжджі

Розведіть в 1 літрі теплої води 10 грамів дріжджів й додайте 1 столову ложку цукру. Цим розчином підливайте вазони.

Цибулиння

Жменю цибулиння потрібно залити літром окропу й дати настоятися кілька годин. Цей простий лайфхак допоможе створити бажаний розчин для підливу.

Бананові шкірки

Шкірки дрібно наріжте, залийте літром окропу й дайте настоятися 2 години. Фахівці кажуть, що засіб має неймовірний ефект на рослини.

Яєчна шкаралупа

Шкаралупу 3 яєць залийте літром води й залишіть в темному місці на 5 днів. Цією настоянкою можна підливати вазони, але дуже обережно, щоб гостра шкарлупа не пошкодила коріння.