Комнатные растения есть у многих из нас, пишет 24 Канал со ссылкой на Prosto Way. Без них уже сложно себе представить дом, поскольку зелень не только красиво выглядит, но и полезно влияет на здоровье.

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Для того, чтобы даже в холодное время года они хорошо росли, их надо подпитывать специальными добавками. Большинство хозяек используют магазинные средства, впрочем вполне можно воспользоваться органическими добавками. Они помогают ничем не хуже, чем покупные средства.

Чем подкормить комнатные растения

К лучшим и самых действенных подкормок принадлежит сахар, кофейная гуща, дрожжи, луковая шелуха, банановые корки и яичная скорлупа. Каждая добавка требует специальной рецептуры. Приведенными ниже средствами вазоны надо подливать раз в две недели.

Сахар

Для удобрения нужно взять столовую ложку сахара и размешать с половиной литра воды. Можно сделать по-другому: насыпьте сахар в горшок под растения, а потом полейте.

Кофейная гуща

Насыпьте кофейную гущу на поверхность почвы в вазоне и слегка перемешайте с землей в горшке.



От подпитки вазоны будут лучше расти / Фото Pexels

Дрожжи

Разведите в 1 литре теплой воды 10 граммов дрожжей и добавьте 1 столовую ложку сахара. Этим раствором подливайте вазоны.

Луковая шелуха

Горсть луковой шелухи нужно залить литром кипятка и дать настояться несколько часов. Этот простой лайфхак поможет создать желаемый раствор для подливки.

Банановые кожуры

Кожуру мелко нарежьте, залейте литром кипятка и дайте настояться 2 часа. Специалисты говорят, что средство имеет невероятный эффект на растения.

Яичная скорлупа

Скорлупу 3 яиц залейте литром воды и оставьте в темном месте на 5 дней. Этой настойкой можно подливать вазоны, но очень осторожно, чтобы острая скорлупа не повредила корни.