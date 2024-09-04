Наступного року врожай буде вдвічі більшим: чим підживити виноград у вересні

У вересні виноград ще плодоносить, тому його треба підживити. Це не лише покращить урожай до кінця осені, але й покращить його в наступному сезоні.

Садівники кажуть, що найкраще використовувати для підживлення органічні чи мінеральні добрива, оскільки вони чудово впливають на рослини.

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Підживлення винограду у вересні має бути на основі фосфору, калію, магнію та цинку. Саме вони допомагають покращити імунітет рослини. А ще кущі винограду удобрюють органікою. Чудово підходить перепрілий компост, перегній чи курячий послід. Спочатку вноситься органіка, а вже тоді мінеральне добриво.

На початку вересня бажано обприскати виноград монофосфатом калію. На 10 літрів води треба розчинити 10 грамів добрива.

Органічне добриво для винограду

У вересні треба перекопати ґрунт під виноградними кущами та внести курячий послід, компост чи гній. Послід треба розвести з водою у пропорції 1:4 та поставити в тепле місце. Вже через 10 днів розвести з водою у співвідношенні 1:10 та полити цією органікою виноград. На один кущ треба 0,5 літрів добрива.



Виноград у вересні підживлюють добривами / Фото Pexels

Мінеральне добриво для винограду

А от мінеральні добрива з калієм та фосфором треба вже вносити наприкінці жовтня та на початку листопада. Гранули треба розсипати по поверхні землі, а потім перекопати ґрунт і підлити.

Калійні та фосфорні добрива добре поєднуються між собою, тому їх треба застосовувати одночасно. На 10 літрів води треба розвести 25 грамів суперфосфату та 10 грамів калійної солі. Цим розчином треба полити виноградні чагарники. У це добриво для кращого результату можна додати 1 грам борної кислоти або 2 грами сірчанокислого цинку.