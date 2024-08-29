Осіннє підживлення винограду дуже важливе для того, щоб рослина залишалася здоровою та отримувала усі необхідні поживні речовини. Так вона краще перенесе зиму та наступного року зможе сформувати великі та соковиті грона.

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Чим підживити виноград восени

Перше правило, що вам потрібно запам'ятати: усі підживлення можна вносити тільки після того, як буде зібрано урожай. І зазвичай цей період припадає на середину – другу половину вересня.

Для підживлення ви можете використати органічні добрива: вони будуть надзвичайно корисними для рослини у цю пору року.

Попіл – він доступний на будь-якій ділянці, і містить чимало мінералів та інших корисних мікроелементів. Особливо важливо вносити під виноград хвойний, листовий та соняшниковий попіл.

Є два способи внести попіл. І перший полягає в тому, що вам потрібно розсипати продукт під виноградом та перекопати ґрунт під культурою. Але якщо ви хочете обрати мокре підживлення, тоді потрібно розчинити 300 грамів попелу у відрі води, а потім розвести цю суміш у ще 10 літрах води. Навколо кожного куща потрібно викопати траншею та влити приблизно по 5 літрів води з попелом під кожну рослину.

Траншеї після цього потрібно закопати.



Виноград потребує підживлення восени / Фото Pexels

Пташиний послід. Це домашнє добриво дуже багате на азот, і з нього потрібно підготувати рідке підживлення. 1 кілограм посліду потрібно розвести у відрі води та залишити на сонці приблизно на 10 днів.

Після того, як розчин настоїться, його потрібно розвести чистою водою у співвідношенні 1:10, а після цього вилити по пів літра під кожен кущ. Більше лити не варто, адже це може дати зворотний ефект і тільки нашкодити рослинам.

Також для підживлення можна використати і мінеральні препарати. Вони зручні тим, що можна дуже легко розрахувати, скільки препарату вам знадобиться. Восени потрібно обирати препарати, які містять багато азоту, фосфору та калію. Найпопулярніші засоби, якими підживлюють виноград – це суперфосфат, калійна сіль, сульфат калію та фосфорне борошно.