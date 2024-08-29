Осенняя подкормка винограда очень важна для того, чтобы растение оставалось здоровым и получало все необходимые питательные вещества. Так она лучше перенесет зиму и в следующем году сможет сформировать большие и сочные гроздья.

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Чем подкормить виноград осенью

Первое правило, что вам нужно запомнить: все подкормки можно вносить только после того, как будет собран урожай. И обычно этот период приходится на середину– вторую половину сентября.

Для подкормки вы можете использовать органические удобрения: они будут очень полезны для растения в это время года.

Пепел– он доступен на любом участке, и содержит множество минералов и других полезных микроэлементов. Особенно важно вносить под виноград хвойный., листовой и подсолнечный пепел.

Есть два способа внести пепел. И первый состоит в том, что вам нужно рассыпать продукты под виноградом и перекопать почву под культурой. Но если вы хотите выбрать мокрую подкормку, тогда нужно растворить 300 граммов пепла в ведре воды., а затем развести эту смесь еще в 10 литрах воды. Вокруг каждого куста нужно выкопать траншею и влить примерно по 5 литров воды с золой под каждое растение.

Траншеи после этого нужно зарыть.



Виноград нуждается в подкормке осенью / Фото Pexels

Птичий помет. Это домашнее удобрение очень богато азотом, и из него нужно подготовить жидкую подкормку. 1 кг помета нужно развести в ведре воды и оставить на солнце примерно на 10 дней.

После того, как раствор настоится, его нужно развести чистой водой в соотношении 1:10, а после этого вылить по пол литра под каждый куст. Больше лить не стоит, это ведь может дать обратный эффект и только навредить растениям.

Также для подкормки можно использовать и минеральные препараты. Они удобны тем, что можно очень легко рассчитать, сколько препарата вам понадобится. Осенью нужно выбирать препараты, содержащие много азота, фосфора и калия. Самые популярные средства, которыми подкармливают виноград– это суперфосфат, калийная соль, сульфат калия и фосфорная мука.