Якщо на ваших абрикосах вже не з'являються плоди, варто ще влітку замислитися про внесення потрібного підживлення. Втім, нестача поживних речовин – це не єдина причина, з якої може зупинитися ріст дерева.

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Чому дерево більше не плодоносить

Виявляється, одна з найбільш поширених причин припинення плодоношення дерева – це його невдале розташування в саду. Перед тим, як проводити посадку, вам потрібно якісно обрати ділянку, у якій не буде застоюватися вода. Зважайте, що абрикоса не буде добре рости у таких умовах:

коріння постійно знаходиться у ґрунтових водах;

дерево висаджено у важку глину;

саджанець перебуває у тіні.

Втім, якщо місце обране вдало, а плодів на абрикосі все ще немає, тоді потрібно розглянути і інші причини. Дерево, наприклад, не любить, коли його переливають, але й забувати про полив також не можна. Не цвіте і не плодоносить абрикоса також через несвоєчасну обрізку.

Якщо ви забудете про цей елемент догляду і не видалите зайві сухі гілки, тоді плодоносні можуть просто поскидати усі бруньки.

Але зазвичай проблеми із цвітом та плодами з'являються через те, що дачники забувають про важливість підживлення дерева. Абрикос дуже любить підгодівлю, і добрива можна підбирати і з мінеральних, і з органічних речовин.



Абрикос потребує підживлення / Фото Pexels

Чим підживити абрикос

Найчастіше для того, аби абрикоса знову почала цвісти, потрібно використовувати органічні добрива. Корені дерева полюбляють гній, перегній та компост. Така підгодівля і зміцнить абрикос, і захистить молоде коріння від холоду та спеки. Проводьте підживлення органічними добривами у кілька етапів і не забувайте поєднувати їх з поливом.

Навесні не пропускайте момент, коли абрикоса починає цвісти. До цього потрібно полити дерево та підживити його гноєм чи перегноєм.

За два тижні повторіть і полив, і підгодівлю.

Втретє підживлення вносять через місяць після того, як на гілках з'явиться зав'язь, а плоди почнуть наливатися.

Останній раз підживлення вносять тоді, коли дерево скидає усі плоди. Але у цьому випадку вже потрібно відмовитися від органіки, а натомість внести під дерево фосфорно-калійне добриво.

Також є ще один лайфхак від досвідчених садівників – щороку потрібно обрубувати трохи коренів дерева, але робити це тільки з одного боку.