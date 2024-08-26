Если на ваших абрикосах уже не появляются плоды, стоит еще летом задуматься о внесении нужной подкормки. Впрочем, недостаток питательных веществ – это не единственная причина, по которой может остановиться рост дерева.

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Почему дерево больше не плодоносит

Оказывается, одна из наиболее распространенных причин прекращения плодоношения дерева – это его неудачное расположение в саду. Перед тем, как проводить посадку, вам нужно качественно выбрать участок, в котором не будет застаиваться вода. Учитывайте, что абрикос не будет хорошо расти в таких условиях:

корни постоянно находится в грунтовых водах;

дерево высажено в тяжелую глину;

саженец находится в тени.

Впрочем, если место выбрано удачно, а плодов на абрикосе все еще нет, тогда нужно рассмотреть и другие причины. Дерево, например, не любит, когда его переливают, но и забывать о поливе также нельзя. Не цветет и не плодоносит абрикос также из-за несвоевременной обрезки.

Если вы забудете об этом элементе ухода и не удалите лишние сухие ветви, тогда плодоносящие могут просто сбросить все почки.

Но обычно проблемы с цветом и плодами появляются из-за того, что дачники забывают о важности подпитки дерева. Абрикос очень любит подкормку, и удобрения можно подбирать и из минеральных, и из органических веществ.



Абрикос нуждается в подкормке / Фото Pexels

Чем подкормить абрикос

Чаще всего для того, чтобы абрикос снова начал цвести, нужно использовать органические удобрения. Корни дерева любят навоз, перегной и компост. Такая подкормка и укрепит абрикос, и защитит молодые корни от холода и жары. Проводите подкормки органическими удобрениями в несколько этапов и не забывайте сочетать их с поливом.

Весной не пропускайте момент, когда абрикос начинает цвести. До этого нужно полить дерево и подкормить его навозом или перегноем.

За две недели повторите и полив, и подкормку.

Третий раз подкормку вносят через месяц после того, как на ветвях появится завязь, а плоды начнут наливаться.

Последний раз подкормку вносят тогда, когда дерево сбрасывает все плоды. Но в этом случае уже нужно отказаться от органики, а взамен внести под дерево фосфорно-калийное удобрение.

Также есть еще один лайфхак от опытных садоводов – ежегодно нужно обрубать немного корней дерева, но делать это только с одной стороны.