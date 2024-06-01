Попри те, що шкаралупа – дуже корисне добриво, яке точно піде на користь вашому городу, вам потрібно також знати, для яких рослин підживлення підійде найкраще і чи можна використовувати його для кімнатних рослин.

Цікаво Чорних тарганів більше не буде: названо їхнього найлютішого ворога

Як правильно вносити у ґрунт яєчну шкаралупу

Кожен городник прагне покращити урожайність на своїй ділянці, і зробити це можна у дуже велику кількість способів. Та якщо ви ще не використовували підгодівлю яєчною шкаралупою – саме час її спробувати.

Яєчна шкаралупа – це дуже універсальне добриво, яке містить у собі дуже багато корисних речовин, і якщо вносити його правильно, підживлення може творити справжні дива. Воно може і підняти рівень вологості у землі, і стимулювати імунітет рослин, і навіть допомагає у боротьбі із деякими шкідниками.

А речовини та мінерали, які можна знайти у шкаралупі – це ідеальні стимулятори росту, які будуть корисні рослині і в вегетативний період, і на стадії цвітіння та плодоношення.

Які рослини підживлювати яєчною шкаралупою

Застосування шкаралупи як добрива дуже добре позначиться на тих рослинах, які полюбляють кальцій, а саме на культурах із сімейства бобових, пасльонових та гарбузових. Окрім того, можна цього використовувати і для різних цибулевих культур.



Шкаралупу можна використовувати як добриво / Фото Pexels

Яєчна шкаралупа буде хороша і у вигляді добрива для відкритого ґрунту, і для кімнатних рослин. А застосовувати її можна майже до усього, що росте у вас вдома. Якщо ви вирощуєте свої культури на несприятливих ґрунтах, тоді яєчна шкаралупа буде найкращим варіантом добрива також для помідорів та огірків.

Як вносити у ґрунт добриво із шкаралупи

Приготування яєчного добрива – це досить проста справа, яка буде під силу навіть новачкам, а внесення його у ґрунт буде навіть простішою справою. Вам буде достатньо просто подрібнити шкаралупу до дрібного стану, змішати із землею у пропорції 10:1, і у випадку необхідності також додати десяту частину компосту.