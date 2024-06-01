Несмотря на то, что скорлупа – очень полезное удобрение, которое точно пойдет на пользу вашему огороду, вам нужно также знать, для каких растений подкормка подойдет лучше всего и можно ли использовать его для комнатных растений.

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Как правильно вносить в почву яичную скорлупу

Каждый огородник стремится улучшить урожайность на своем участке, и сделать это можно очень большим количеством способов. Но если вы еще не использовали подкормку яичной скорлупой – самое время ее попробовать.

Яичная скорлупа – это очень универсальное удобрение, которое содержит в себе очень много полезных веществ, и если вносить его правильно, подкормка может творить настоящие чудеса. Оно может и поднять уровень влажности в земле, и стимулировать иммунитет растений, и даже помогает в борьбе с некоторыми вредителями.

А вещества и минералы, которые можно найти в скорлупе – это идеальные стимуляторы роста, которые будут полезны растению и в вегетативный период, и на стадии цветения и плодоношения.

Какие растения подкармливать яичной скорлупой

Применение скорлупы как удобрения очень хорошо скажется на тех растениях, которые любят кальций, а именно на культурах из семейства бобовых, пасленовых и тыквенных. Кроме того, можно этого использовать и для различных луковых культур.



Скорлупу можно использовать как удобрение / Фото Pexels

Яичная скорлупа будет хороша и в виде удобрения для открытого грунта, и для комнатных растений. А применять ее можно почти ко всему, что растет у вас дома. Если вы выращиваете свои культуры на неблагоприятных почвах, тогда яичная скорлупа будет лучшим вариантом удобрения также для помидоров и огурцов.

Как вносить в почву удобрение из скорлупы

Приготовление яичного удобрения – это достаточно простое дело, которое будет под силу даже новичкам, а внесение его в почву будет даже проще делом. Вам будет достаточно просто измельчить скорлупу до мелкого состояния, смешать с землей в пропорции 10:1, и в случае необходимости также добавить десятую часть компоста.