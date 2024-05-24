Весна приносить все більше турбот для дачників та городників – потрібно займатися обрізанням кущів, обробляти їх, підживлювати для того, щоб захистити від хвороб та шкідників. А удобрення також сприятиме і покращенню урожаю.

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Чим підживлювати малину

Для того, щоб на кущах з'явилася гарна зав'язь, а ягоди були не тільки великими, але і надзвичайно солодкими, потрібно подбати про правильне підживлення. І навесні найкраще для цього підійде органіка.

Настій з бур'янів

Вам потрібно назбирати досить велику кількість відходів – саме соковиту частину бур'янів без кореня. Все це складіть у відро та залийте водою. Підживлення потрібно поставити на тиждень у темне місце і періодично перемішувати. Згодом розведіть у воді в пропорції 1:5 і полийте кущі.

Дріжджі

Це – ще один ефективний засіб, який точно допоможе у рості та розвитку малини. Вам потрібно взяти пакетик сухих дріжджів та залишити на кілька годин для бродіння. Суміш потрібно розбавити водою у 5 разів і після цього полити малину.



Малина потребує правильного підживлення / Фото Pexels

Коров'як

Підживлення коров'яком буде надзвичайно корисним, і для цього вам потрібно приготувати настій. Коров'як розведіть у пропорції 1:10 та полийте кущі. Розраховуйте розчин так, щоб використати 1 літр на кущ.

Пташиний послід

Це підживлення також ефективне, але з ним варто бути обережними, адже у надто великій концентрації воно може спалити кущі. Розведіть його у пропорції 1:20, а після цього полийте добривом у кількості 1 літр на кущ.

Попіл

У деревному попелі є дуже багато мінеральних речовин, які корисні для плодоношення малини. Його можна використовувати й у чистому вигляді, і приготувати настій.