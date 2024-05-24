Весна приносит все больше забот для дачников и огородников – нужно заниматься обрезкой кустов, обрабатывать их, подкармливать для того, чтобы защитить от болезней и вредителей. А удобрения также будет способствовать и улучшению урожая.

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Чем подкармливать малину

Для того, чтобы на кустах появилась хорошая завязь, а ягоды были не только большими, но и очень сладкими, нужно позаботиться о правильной подкормке. И весной лучше всего для этого подойдет органика.

Настой из сорняков

Вам нужно собрать достаточно большое количество отходов – именно сочная часть сорняка без корня. Все это сложите в ведро и залейте водой. Подкормку нужно поставить на неделю в темное место и периодически перемешивать. Впоследствии разведите в воде в пропорции 1:5 и полейте кусты.

Дрожжи

Это – еще одно эффективное средство, которое точно поможет в росте и развитии малины. Вам нужно взять пакетик сухих дрожжей и оставить на несколько часов для брожения. Смесь нужно разбавить водой в 5 раз и после этого полить малину.



Малина нуждается в правильной подкормке / Фото Pexels

Коровяк

Подкормка коровяком будет чрезвычайно полезной, и для этого вам нужно приготовить настой. Коровяк разведите в пропорции 1:10 и полейте кусты. Рассчитывайте раствор так, чтобы использовать 1 литр на куст.

Птичий помет

Эта подкормка также эффективна, но с ней стоит быть осторожными, ведь в слишком большой концентрации она может сжечь кусты. Разведите его в пропорции 1:20, а после этого полейте удобрением в количестве 1 литр на куст.

Зола

В древесной золе есть очень много минеральных веществ, которые полезны для плодоношения малины. Его можно использовать и в чистом виде, и приготовить настой.