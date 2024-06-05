Ідеальне підживлення для полуниці в червні: достатньо внести його всього один раз

Коли починається сезон полуниці і збір врожаю, чимало городників припиняють її підживлювати. А це, втім, дуже велика помилка.

Період, коли починається збір полуниці, особливо важливий для городників. І в ці кілька тижнів полуниця потребує чимало додаткових поживних речовин, щоб краще родити, і щоб ягоди не ставали дрібними.

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Чим можна підживити полуницю в червні

Під час плодоношення для полуниці надзвичайно важливий перш за все рясний та частий полив. Втім, він може з часом вимити із ґрунту чимало поживних речовин, і через це кущикам знадобиться підживлення. І удобрити її можна кількома різними способами.

Коров'як . Його потрібно розводити з водою у пропорції 1:15, а також настоювати 2 дні у щільно закритій ємності, а вже після цього поливати у кількості 1 літра на кущ.

. Його потрібно розводити з водою у пропорції 1:15, а також настоювати 2 дні у щільно закритій ємності, а вже після цього поливати у кількості 1 літра на кущ. Курячий послід . Його розводять із водою в пропорції 1:30 та настоюють кілька днів у герметичній місткості. Поливати потрібно так само, як і коров'яком.

. Його розводять із водою в пропорції 1:30 та настоюють кілька днів у герметичній місткості. Поливати потрібно так само, як і коров'яком. Настій кропиви. Вам потрібно взяти відро подрібненої кропиви та залити його водою, а після цього залишити на кілька днів. Поливати потрібно у кількості 1 літра під кущ.

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Також чимало городників радять використовувати для підживлення настій збродженої трави та бур'янів. Для цього вам потрібно наповнити половину бочки бур'янами, а після цього заповнити водою, залишивши простір для бродіння. Затягніть бочку плівкою, зробивши у ній невеликі дірочки. Залиште на сонці приблизно на тиждень.



Полуницю потрібно підживлювати у червні / Фото Pexels

Буде достатньо використати цей настій всього один раз. Частіше підживлення не потрібне, і може навіть нашкодити рослині.