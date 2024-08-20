Оживіть свій город за допомогою попелу: інструкція, як все правильно зробити

Попіл – це натуральне універсальне добриво, яке використовують сотні поколінь. Він корисний для дерев та грядок, тому городники його дуже часто використовують, щоб підживити ґрунт.

У попелі є мінеральний залишок, який утворюється при спалюванні різних органічних речовин. Це є дуже хороше вапняне та калійно-фосфорне добриво для рослин. Попіл можна вносити на будь-які типи ґрунтів та під всі овочеві культури. Він цінний тим, що не містить хлору, а отже підходить для майже всіх овочів та фруктів – від картоплі, перцю, буряку до малини, сливи чи аґрусу.

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Які є види попелу

Види попелу залежать від спалювального матеріалу та відповідно того, що туди входить. Розберемо найпопулярніші з них.

Рослинний попіл (після спалювання соломи, бур'янів, листя, соняшника тощо) містить близько 30% калію, 15% кальцію і 10% інших мінеральних елементів.

(після спалювання соломи, бур'янів, листя, соняшника тощо) містить близько 30% калію, 15% кальцію і 10% інших мінеральних елементів. Деревний попіл (дуб, бук, тополя, в'яз, береза, модрина, ясен, клен, ялина, вільха, липа, осика, сосна) Складається з 25% калію, 20% кальцію і 15% інших мінеральних складових.

(дуб, бук, тополя, в'яз, береза, модрина, ясен, клен, ялина, вільха, липа, осика, сосна) Складається з 25% калію, 20% кальцію і 15% інших мінеральних складових. Кам'яновугільний попіл не рекомендовано вносити в ґрунт, бо в ньому дуже мало цінних мікроелементів. Втім його використовують для підкислення ґрунту, бо він на 50% складається з окису кремнію.



Попіл є дуже корисним для рослин / Фото Pexels

Як вносити попіл у землю

Найкраще вносити попіл у сухому вигляді при підготовці ґрунту до посадки рослин. Золу треба зберігати в сухому місці, бо під час намокання вона втрачає цінний компонент – калій.

Та навіть мокрий попіл зберігає багато цінних речовин. Його використовують при компостуванні чи для внесення в рідкому вигляді.

Розчин попелу можна використовувати для грядок та квітників, а для розсади підійде чистий настій золи чи суміші з розчинами мінеральних добрив кожні 2 тижні.

Яким рослинам підходить добриво з попелу

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Деревна зола ідеально підходить до картоплі. Завдяки підживленню збільшується врожай бульб та підвищується їх крохмалистість. Калій з попелу засвоюється картоплею набагато краще, ніж будь-яке інше калійне добриво.

Різними видами попелу можна захищати капусту від захворювання чорною ніжкою чи килою.

Люблять попіл огірки, кабачки та патисони. Достатньо буде додати лише 1 – 2 столові ложки попелу в лунку при висадці розсади чи склянку попелу на 1 квадратний метр під час перекопування грядки.

А от вже 3 столові ложки попелу в лунку треба додати під час посадки помідорів, солодкого перцю та баклажанів. Під час перекопування потрібні 3 склянки на квадратний метр.