Буде цвісти ціле літо: якими добривами треба підживити троянду

Щоб троянди рясно цвіли, їх треба підгодовувати після зими усілякими добривами. Дуже важливо підживити кущі квітів саме на початку весни. Це дасть стимул пагонам утворити нову кількість бутонів.

Перш ніж взятися за підживлення, троянду треба обрізати від сухих та пошкоджених гілок, пишуть Porady 24. Це обов’язковий етап в догляді, тому не варто ним нехтувати. Лише після обрізки можете починати підгодовувати квіти.

До теми Як обрізати троянди навесні, щоб вони виросли ще більшими: покрокові деталі

Підживлення добре вплине на ріст троянд, тож вони будуть тішити вас пишними та пахучими квітами все літо. Саме підгодівля троянд навесні є гарантією тривалого цвітіння.

Троянду треба регулярно підживлювати азотом, фосфором та калієм. Вони допоможуть простимулювати ріст куща. Якщо не додавати ніяких добрив, то квітка може часто хворіти. Також садівники радять підживлювати троянду цинком, магнієм та залізом.

Для чого потрібне підживлення навесні

Підживлення призводить до стимуляції росту листочків та пагонів, а для формування куща та бутонів на початку весни потрібен азот. Фосфор відповідає за кількість квітів та здоров’я всього куща. Калій стимулює обмін вологи та підживлює імунітет рослини. При закладці квіткових бутонів потрібен саме магній.



Що треба знати про підживлення троянд / Фото Pexels

Підживлення мінеральними добривами

Мінеральні добрива забезпечують швидкий ріст квітів, а зрізані троянди будуть довго стояти у вазі та не в’янути. Після зими можна використати комплексне підживлення – нітрофоску. На 10 літрів води додайте 15-20 грамів препарату та підлийте кущ.

Гумат натрію використовують для обприскування троянди перед цвітінням. Він діятиме, як стимулятор росту. Через 3 тижні після внесення основного добрива, троянду треба підгодовувати кальцієвою селітрою. Для цього 20 грамів розведіть у 10 літрах воли. На один кущ потрібно 5 літрів добрива.

Вибираючи комплексне добриво, важливо звернути увагу на те, аби воно підходило для весняного підживлення. Окрім основних поживних речовин, такі добрива містять мікроелементи, які потрібні троянді.