Одне добриво, яке змусить тюльпани пишно цвісти: спробуйте його

Рано навесні саме тюльпани розквітають одними із найперших. Та якщо ви посадили квіти восени, тоді вам потрібно підгодувати свої рослини, щоб вони краще цвіли.

Посадити тюльпани на своїй ділянці – це досить вдала ідея, адже вони будуть яскраво цвісти та радувати своїм виглядом. Втім, щоб дочекатися великих бутонів та пишного цвітіння, потрібно не забути підгодувати рослини правильними і вдалими добривами.

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Чим потрібно підживлювати тюльпани

Щоб побачити довге і пишне цвітіння, потрібно не тільки обрати правильне добриво, але і внести його у ґрунт вчасно. Тож насамперед це потрібно зробити саме тоді, коли ви тільки побачили перші паростки. Саме у цей момент починається активне зростання, тож для рослин потрібні азотні добрива.

Садівники переконані, що найбільш дієве добриво для тюльпанів – це аміачна селітра, адже рослини добре будуть її сприймати навіть у випадку, якщо температура буде дуже невисокою.



Тюльпани потрібно підживлювати тричі / Фото Pexels

Для того, щоб використати її, вам потрібно приготувати нескладний розчин. Для нього візьміть 10 літрів води та всипте у неї 40 грамів засобу. Потім розмішайте, щоб він повністю розчинився та полийте ним молоді пагони тюльпанів.

Після того, як закінчиться вегетативний період, варто очікувати появи бутонів – але тоді також потрібно підживлювати рослини. Для цього ви можете приготувати розчин із коров'яку у співвідношення 1:30, де більша частина – це вода. Після цього на кожні 10 літрів розчину додавайте 30 грамів суперфосфату та стільки ж сірчанокислого калію.

Ви могли про це не знати, та продовжувати підживлення потрібно і під час цвітіння. Тоді підійде калійна селітра – 15 грамів речовини потрібно розвести у 10 літрах води.

Тож намагайтеся дотримуватися цих простих правил підживлення, і тоді вам точно вдасться виростити красиві і яскраві квіти, які будуть радувати цвітінням протягом дуже тривалого часу.