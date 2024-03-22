Виноград – це та рослина, яка дуже полюбляє підгодівлі і точно віддячить вам за це багатим урожаєм та красивими, налитими ягодами. Перше добриво під кущі починають вносити рано навесні – майже відразу ж після того, як розтане сніг.

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Другий та третій раз за рік виноград підгодовують вже після цвітіння та після появи на ньому перших ягід. Один із найзручніших способів підживлювати виноград – це робити це не на саму ділянку, а в дренажні труби.

Мінеральні добрива

Для того, щоб виноград швидко пробудився і почав рано плодоносити, вам потрібен азот. Для ваших кущів вам потрібно підготувати таку цілющу суміш: змішайте 2 столові ложки суперфосфату, 1 чайну ложку калію та 1 столову ложку аміачної селітри.

Суміш потрібно рівномірно розділити по ділянці, а після того полити ваш виноград.

А ось коли вашому винограду вже більше, ніж 3 роки, ви можете використати іншу суміш. Для неї потрібно змішати:

40 грамів сечовини;

40 грамів суперфосфату;

30 грамів сульфату натрію;

10 літрів води.

Цей розчин потрібно підливати під корінь рослини.

Курячий послід

Це добриво містить дуже багато калію та фосфору, а ці речовини дуже корисні для ягід винограду. Особливо він добре підійде для молодих кущів. Для того, щоб підготувати розчин, вам потрібно змішати жменю посліду та 20 літрів води. Сумішшю полийте ділянку з виноградом.

Або ж ви можете закопати по пів відра посліду біля кожного куща. Після цього кожен кущ потрібно полити щонайменше 5 літрами води.

Зола

Попіл – це природний замінник і мінеральних, і хімічних добрив. Вам потрібно розчинити 1 кілограм попелу у трьох відрах води. Зважайте також на те, що попіл також буде відлякувати і грибок від вашого винограду.

Гній

Свіжий коров'ячий гній може добре підживити ваш виноград. Вам потрібно змішати відро гною на 3 відра води і залишити на 1 – 2 тижні настоюватися. Потім суміш потрібно розвести у співвідношенні 1:5.

Під один кущ винограду потрібно вливати по 2 відра.