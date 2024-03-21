Таємниця досвідчених городників: дізнайтеся, коли не можна садити огірки

Огірок – це теплолюбна культура. Комфортна температура для його зростання та розвитку становить 14 – 30 градусів тепла.
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Коли садити огірки
Оптимальний місяць для посіву огірка – кінець квітня та травень. Адже в цей час температура – стабільно тепла та сприятлива.
Щоб огірок проріс, ґрунт має прогрітися до 10 – 12 градусів тепла. Своєю чергою, загальна температура вночі не має опускатися нижче 10 градусів тепла, а вдень – 16 градусів тепла. Раніше огірок садити не можна, адже при нижчій температурі чи коливаннях він просто запріє у землі й загине, а якщо і виживе, то ростиме досить довго – до 20 днів.
- При трохи вищій температурі, до 20 градусів тепла, насіння прокльовуватиметься 14 днів,
- при 25 градусах тепла – 10 – 12 днів,
- при 30 градусах тепла – 7 – 10 днів.
Сійте огірки правильно / Фото Unsplash
Як засіяти огірки у відкритий ґрунт
Для посіву огірків слід обрати правильну ділянку. Адже вони полюбляють зростати на сонці, у захищеному від холодних вітрів місці.
- Огірки можна посіяти на ділянках, де торік росли капуста, картопля, цибуля, помідори, перець чи морква.
- Місць, де росли гарбузові культури, ліпше уникати.
Сам ґрунт має бути легким та родючим, тому перед посадкою слід додати в нього добрива – перегній або компост із розрахунку 2 відра на квадратний метр.
У сприятливий для посіву день за календарем та температурою треба зробити у ґрунті борозенки завглибшки 2 – 4 сантиметри на відстані 70 сантиметрів один від одного. Їх варто зволожити та заповнити насінням з відстанню у 5 – 10 сантиметрів. Далі насіння присипають ґрунтом і поливають. Після посадки уздовж грядки варто встановити опори – це полегшить збирання врожаю.