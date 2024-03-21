Таємниця досвідчених городників: дізнайтеся, коли не можна садити огірки

Огірок – це теплолюбна культура. Комфортна температура для його зростання та розвитку становить 14 – 30 градусів тепла.

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Коли садити огірки

Оптимальний місяць для посіву огірка – кінець квітня та травень. Адже в цей час температура – стабільно тепла та сприятлива.

Щоб огірок проріс, ґрунт має прогрітися до 10 – 12 градусів тепла. Своєю чергою, загальна температура вночі не має опускатися нижче 10 градусів тепла, а вдень – 16 градусів тепла. Раніше огірок садити не можна, адже при нижчій температурі чи коливаннях він просто запріє у землі й загине, а якщо і виживе, то ростиме досить довго – до 20 днів.

При трохи вищій температурі, до 20 градусів тепла, насіння прокльовуватиметься 14 днів,

при 25 градусах тепла – 10 – 12 днів,

при 30 градусах тепла – 7 – 10 днів.



Сійте огірки правильно / Фото Unsplash

Як засіяти огірки у відкритий ґрунт

Для посіву огірків слід обрати правильну ділянку. Адже вони полюбляють зростати на сонці, у захищеному від холодних вітрів місці.

Огірки можна посіяти на ділянках, де торік росли капуста, картопля, цибуля, помідори, перець чи морква.

Місць, де росли гарбузові культури, ліпше уникати.

Сам ґрунт має бути легким та родючим, тому перед посадкою слід додати в нього добрива – перегній або компост із розрахунку 2 відра на квадратний метр.

У сприятливий для посіву день за календарем та температурою треба зробити у ґрунті борозенки завглибшки 2 – 4 сантиметри на відстані 70 сантиметрів один від одного. Їх варто зволожити та заповнити насінням з відстанню у 5 – 10 сантиметрів. Далі насіння присипають ґрунтом і поливають. Після посадки уздовж грядки варто встановити опори – це полегшить збирання врожаю.