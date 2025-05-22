Килим стане як новенький: ось чим почистити його без дорогої хімії

Килим – це елемент декору, що можна побачити практично у кожній квартирі. І не дивно: він не тільки створює затишок, але й затримує тепло та зменшує шум.

Килими в домі – це дуже гарно, аж до тієї миті, поки вони не стають брудними та сірими, повідомляє 24 Канал. Тож краще до цього не доводити та вчасно братися за їхнє чищення – тим паче що все, що вам для цього знадобиться, вже є у вас вдома.

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Як почистити килим вдома?

Перед тим, як братися за чищення килима, потрібно звернути увагу на ще одну важливу деталь – з чого виготовлене ваше покриття. Аби не пошкодити килим нанесенням будь-яких засобів, потрібно передусім звернути увагу на матеріал. Якщо покриття з шовку, віскози, вовни ручної роботи – краще не ризикувати та відразу віддати такий килим до хімчистки.

А ось шерстяний килим можна чистити милом чи мильними розчинами, содою, шампунем. З обережністю можна використовувати лимонний сік, оцет та засіб для миття посуду. Натомість для синтетичного покриття підійде будь-який засіб.

До речі, навіть під час звичайного прибирання килима пилосмоком варто бути обережними. Раніше ми вже розповідали, які види сміття не можна пилососити, аби не зламати техніку.



Килим потрібно чистити уважно / Фото Pexels

Один з найпростіших способів почистити килим – це використати шампунь, рідке мило чи засіб для миття посуду. Спершу розчиніть будь-який з цих засобів у воді до густої піни, а тоді нанесіть губкою на килим й залиште на кілька хвилин. Після того, як засіб подіє, потріть ретельно губкою та вимийте водою. Після цього покриття потрібно ретельно просушити феном.

Не менш популярний засіб для чищення килимів – це сода та оцет й порошок. Засіб на основі цих трьох інгредієнтів може впоратися навіть зі складними, застарілими забрудненнями. Ось як почистити килим цим способом:

розчиніть одну столову ложку соди, порошку та 50 мілілітрів оцту у половині склянки води;

суміш влийте до пульверизатора та розпорошіть на килимі, після цього потріть ганчіркою;

вологою губкою приберіть залишки засобу.

Господарське мило – це інший елементарний засіб, що завжди виручає. Аби ним скористатися, потрібно зробити мильний розчин. Натріть господарське мило, а отриману стружку розведіть у теплій воді. Або ж можна відразу придбати рідкий засіб – ним буде користуватися навіть простіше.

Губкою розчин потрібно нанести на пляму та залишити висихати. Після цього буде достатньо пройтися по поверхні пилосмоком.