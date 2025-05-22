Ковер станет как новенький: вот чем почистить его без дорогой химии

Ковер – это элемент декора, который можно увидеть практически в каждой квартире. И неудивительно: он не только создает уют, но и задерживает тепло и уменьшает шум.

Ковры в доме – это очень красиво, до того момента, пока они не становятся грязными и серыми, сообщает 24 Канал. Поэтому лучше до этого не доводить и вовремя браться за их чистку – тем более что все, что вам для этого понадобится, уже есть у вас дома.

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Как почистить ковер дома?

Перед тем, как браться за чистку ковра, нужно обратить внимание на еще одну важную деталь – из чего изготовлено ваше покрытие. Чтобы не повредить ковер нанесением каких-либо средств, нужно прежде всего обратить внимание на материал. Если покрытие из шелка, вискозы, шерсти ручной работы – лучше не рисковать и сразу отдать такой ковер в химчистку.

А вот шерстяной ковер можно чистить мылом или мыльными растворами, содой, шампунем. С осторожностью можно использовать лимонный сок, уксус и средство для мытья посуды. Зато для синтетического покрытия подойдет любое средство.

Кстати, даже во время обычной уборки ковра пылесосом стоит быть осторожными. Ранее мы уже рассказывали, какие виды мусора нельзя пылесосить, чтобы не сломать технику.



Ковер нужно чистить внимательно / Фото Pexels

Один из самых простых способов почистить ковер – это использовать шампунь, жидкое мыло или средство для мытья посуды. Сначала растворите любое из этих средств в воде до густой пены, а потом нанесите губкой на ковер и оставьте на несколько минут. После того, как средство подействует, потрите тщательно губкой и вымойте водой. После этого покрытие нужно тщательно просушить феном.

Не менее популярное средство для чистки ковров – это сода и уксус и порошок. Средство на основе этих трех ингредиентов может справиться даже со сложными, застарелыми загрязнениями. Вот как почистить ковер этим способом:

растворите одну столовую ложку соды, порошка и 50 миллилитров уксуса в половине стакана воды;

смесь влейте в пульверизатор и распылите на ковре, после этого потрите тряпкой;

влажной губкой уберите остатки средства.

Хозяйственное мыло – это другое элементарное средство, что всегда выручает. Чтобы им воспользоваться, нужно сделать мыльный раствор. Натрите хозяйственное мыло, а полученную стружку разведите в теплой воде. Или же можно сразу приобрести жидкое средство – им будет пользоваться даже проще.

Губкой раствор нужно нанести на пятно и оставить высыхать. После этого будет достаточно пройтись по поверхности пылесосом.