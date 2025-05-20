Многие люди привыкли хвататься за пылесос, как только заметят какое-то загрязнение на полу. И многие из них даже не подозревают, что такой уборкой ускоряют замену своей техники и ее поломку, сообщает 24 Канал.

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Волосы

Самый простой ответ на вопрос о том, почему же нельзя пылесосить волосы, простая – если вы будете регулярно удалять волосы с ковра или пола таким способом, оно довольно быстро намотается на щетку. В конце концов это приводит к снижению силы всасывания, и взамен появляется громкое гудение.

Пылесос в конце концов или начинает работать хуже, или вообще сгорает.

Кофе

Даже не думайте браться за уборку кофейной гущи с помощью пылесоса – особенно в случае, если у вашей техники нет функции уборки жидкостей и влажного мусора. Такая уборка может привести к засорению и фильтра, и трубки техники.

Зато кофейная гуща, когда попадет внутрь, сделает остальной мусор влажным. Если кофе рассыпался, или кофейная гуща разлилась, лучше собрать ее тряпкой или губкой.

Кстати, ранее мы делились простым способом отстирать пятно от кофе.

Стекло

Если вы случайно разбили стакан, лучше воспользоваться веником и совком, а не пылесосом. Крошечные кусочки материала обязательно застрянут в трубке, а если пылесос имеет мешок, тогда кусочки материала могут порвать его.



Стекло нельзя убирать пылесосом / Фото Pexels

Мелкие предметы

Все булавки, монетки, скрепки, блестки и остальные вещи точно нельзя убирать пылесосом. Если они колются, тогда могут проколоть трубку вашей техники, или повредить щетку. А большие предметы могут застрять в технике и стать причиной стука, или вообще попасть в двигатель и вывести из строя прибор.

Земля

Если вы принесли землю с улицы, или случайно рассыпали ее из вазона, хвататься за пылесос также не стоит. Если земля влажная, она нанесет тот же вред, что и кофейная гуща. К тому же если вы пропылесосите после этого ковер, тогда оставите на нем следы почвы.

Пепел и уголь

Горячий пепел из камина или мангала может легко повредить пластиковые части пылесоса или даже вызвать возгорание. И даже после того, как остынет, пепел остается мелким и может засорить фильтры. Для такого мусора гораздо лучше будет использовать щетку и совок.

Остатки пищи

Даже в случае, если еда выглядит сухой, ее остатки могут привлечь насекомых, или вызвать неприятный запах. А маслянистые продукты вообще оставляют следы жира на деталях пылесоса, что усложнит потом его очистку.