Дачники говорят, что подкормка дрожжами является достаточно полезной и имеет действительно впечатляющий эффект, пишет 24 Канал. Копеечное средство способно прекрасно повлиять на рост, потому что содержит в своем составе живые микроорганизмы и грибки, которые необходимы для огурцов.

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Как подкормить огурцы сухими дрожжами

Лучше всего подкармливать огурцы дрожжами в период плодоношения. Для подкормки нужна теплая вода, увлажненная земля и свежий раствор из дрожжей.

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К одной пачке дрожжей надо добавить 2 столовые ложки сахара. Далее ингредиенты надо добавить в 10 литров теплой воды и размешать до растворения. Для того, чтобы смесь была действенной, ее надо оставить на несколько часов. Чтобы подлить огурцы, надо литр удобрения разбавить с 5 литрами воды. На один куст нужно 500 миллилитров раствора.

Как подкормить огурцы свежими дрожжами

В стакане теплой воды надо размешать 100 граммов свежих дрожжей. Далее эту смесь разводится в 3 литрах воды. После этого добавляется 5 столовых ложек сахара, которые надо размешать и поставить в теплое место на несколько часов. Это удобрение надо разбавить с водой в пропорции 1:10. Под каждый куст огурцов понадобится 0,5 литров подкормки.



Дрожжевая подкормка для огурцов является лучшей / Фото Pexels

Как подкормить огурцы дрожжами с золой

Нужно смешать 50 граммов свежих дрожжей со 100 граммами дрожжей в 3 литрах воды. Для удобства можно использовать банку. Горлышко для крышки следует накрыть тканью и оставить на сутки в теплом месте. Полученный раствор разбавьте в 5 литрах воды и добавьте 200 граммов золы.

Подкормить весной нужно не только огурцы – ранее мы рассказывали, какие удобрения внести под рассаду перца, чтобы собирать урожай ведрами.

Чтобы получить хороший урожай огурцов, советуем под корни выливать 200 – 300 миллилитров удобрения.