Дачники кажуть, що підживлення дріжджами є досить помічним й має справді вражаючий ефект, пише 24 Канал. Копійчаний засіб здатен чудово вплинути на ріст, бо містить у своєму складі живі мікроорганізми та грибки, які є необхідними для огірків.

Читайте також Огірки приємно здивують урожаєм: 7 найкращих сортів

Як підживити огірки сухими дріжджами

Найкраще підживлювати огірки дріжджами в період плодоношення. Для підгодівлі потрібна тепла вода, зволожена земля та свіжий розчин з дріжджів.

До речі, знайти насіння огірків за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет. А з підпискою "Для своїх" доставка – безкоштовна.

До однієї пачки дріжджів треба додати 2 столові ложки цукру. Далі інгредієнти треба додати до 10 літрів теплої води й розмішати до розчинення. Для того, щоб суміш була дієвою, її треба залишити на кілька годин. Щоб підлити огірки, треба літр добрива розбавити з 5 літрами води. На один кущ потрібно 500 мілілітрів розчину.

Як підживити огірки свіжими дріжджами

У склянці теплої води треба розмішати 100 грамів свіжих дріжджів. Далі цю суміш розводиться в 3 літрах води. Після цього додається 5 столових ложок цукру, які треба розмішати й поставити в тепле місце на кілька годин. Це добриво треба розбавити з водою у пропорції 1:10. Під кожен кущ огірків знадобиться 0,5 літрів підживлення.



Дріжджове підживлення для огірків є найкращим / Фото Pexels

Як підживити огірки дріжджами з попелом

Потрібно змішати 50 грамів свіжих дріжджів зі 100 грамами цурку в 3 літрах води. Для зручності можна використовувати банку. Горлечко для кришки варто накрити тканиною й залишити на добу в теплому місці. Отриманий розчин розбавте в 5 літрах води й додайте 200 грамів попелу.

Підживити навесні потрібно не тільки огірки – раніше ми розповідали, які добрива внести під розсаду перцю, аби збирати урожай відрами.

Щоб отримати гарний урожай огірків, радимо під коріння виливати 200 – 300 мілілітрів добрива.