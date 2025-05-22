Ежедневно украинцы включают много приборов, которые потребляют много электроэнергии, пишет 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал "Минэнерго". Электрические девайсы не только создают нагрузку на энергетическую систему, но и при постоянном включении увеличивают месячные счета.

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Приборы, которые потребляют больше всего электроэнергии

Электрическая плита (4-8 кВт/ч) – это лидер среди всех бытовых приборов, поскольку она потребляет больше всего электроэнергии. Экономнее является индукционная плита.

Масляный радиатор (1,5-2,5 кВт/ч) – этот обогреватель является одним из самых распространенных. Он действительно эффективным, но если его постоянно использовать, то счет за коммунальные услуги будет колоссальным.

Электродуховка (1-2,5 кВт/ч) – немало электроэнергии забирает духовка, особенно тогда, когда ее часто включают, чтобы что-то запечь. В современных духовках есть функция быстрого нагрева или конвекции, что сокращает время работы и снижает потребление электроэнергии.

Кондиционер (0,7-2,5 кВт/ч) – если его использовать длительное время, то счет за коммунальные услуги будет очень большим. Рекомендуется использовать вентиляционную функцию.



Техника, которая потребляет много электричества / Фото из телеграм-канала "Минэнерго"

Посудомоечная машина (1-1,8 кВт/ч) і стиральная машина (0,8-1,8 кВт/ч) – эти приборы потребляют много электричества, поэтому для того, чтобы хоть немного сэкономить, стоит использовать энергосберегающий режим и запускать их только после полной загрузки.

Бойлер (1,2-2,2 кВт/ч) – этот девайс также потребляет много электроэнергии, и для экономии можно ставить его на среднюю температуру.

Кстати, есть два прибора, которые потребляют 28% электричества в доме, больше чем стиральные машины или бойлеры. Что это за техника – читайте в нашем материале.