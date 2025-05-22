Щодня українці включають багато приладів, які споживають багато електроенергії, пише 24 Канал з посиланням на телеграм-канал "Міненерго". Електричні девайси не лише створюють навантаження на енергетичну систему, але й при постійному увімкненні збільшують місячні рахунки.

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Прилади, які споживають найбільше електроенергії

Електрична плита (4-8 кВт/год) – це лідер серед всіх побутових приладів, оскільки вона споживає найбільше електроенергії. Економнішою є індукційна плита.

Масляний радіатор (1,5-2,5 кВт/год) – цей обігрівач є одним із найпоширеніших. Він є справді ефективним, але якщо його постійно використовувати, то рахунок за комунальні послуги буде колосальним.

Електродуховка (1-2,5 кВт/год) – чимало електроенергії забирає духовка, особливо тоді, коли її часто вмикають, щоб щось запекти. У сучасних духовках є функція швидкого нагріву чи конвекції, що скорочує час роботи й знижує споживання електроенергії.

Кондиціонер (0,7-2,5 кВт/год) – якщо його використовувати тривалий час, то рахунок за комунальні послуги буде дуже великим. Рекомендовано використовувати вентиляційну функцію.



Техніка, яка споживає багато електрики / Фото з телеграм-каналу "Міненерго"

Посудомийна машина (1-1,8 кВт/год) і пральна машина (0,8-1,8 кВт/год) – ці прилади споживають багато електрики, тому для того, щоб хоч трохи зекономити, варто використовувати енергоощадний режим й запускати їх лише після повного завантаження.

Бойлер (1,2-2,2 кВт/год) – цей девайс також споживає багато електроенергії, та для економії можна становити його на середню температуру.

До речі, є два прилади, які споживають 28% електрики в домі, більше ніж пральні машини чи бойлери. Що це за техніка – читайте в нашому матеріалі.