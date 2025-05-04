Підошва праски знову стане як новенька: найпростіший спосіб її почистити

Праска, як і будь-який інший прилад у вашому домі, потребує чищення. Адже вона може накопичувати бруд, накип та нагар.

Якщо ви протягом досить тривалого часу не чистили свою праску, тоді її підошва, скоріш за все, вкрита помаранчевим чи коричневим нагаром, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Чистота". І це не тільки впливає на візуальну привабливість праски, але й може зіпсувати ваш одяг.

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Як почистити підошву праски від нагару?

Чиста праска – це запорука ідеального прасування. Адже коли металева площина приладу покривається вапняком, це може призвести до того, що нагрівання не буде розподілятися рівномірно. В результаті тканина може не прогрітися, або ж навпаки – праска пропалить матеріал.

Отож, щойно ви побачили вапняковий наліт чи нагар, зволікати не варто – краще одразу очистити праску, це перед тим, як доведеться розпрощатися з кількома улюбленими елементами одягу.

До речі, увагу потрібно звернути не тільки на підошву праски. Раніше ми вже ділилися простим способом очистити шви між плиткою у ванній, аби вони знову стали білосніжними.

До того ж прилад можна досить легко почистити у домашніх умовах – потрібно тільки використовувати вдалі щадні засоби, що не пошкодять поверхню праски. Не варто чистити підошву приладу металевими щітками чи скребками – вони пошкодять чутливу поверхню та залишать подряпини. Також залиште для інших випадків усі кристалічні та жорсткі речовини.



Підошву праски потрібно очищати від нагару / Фото Pexels

Краще використовувати матеріали, що не подряпають та не пошкодять поверхню. Наприклад, популярним засобом є оцет. Він має унікальні антибактеріальні та хімічні властивості, що легко допомагають видалити накип з підошви праски. Оцет також можна використовувати практично у будь-якій сфері життя – і у приготуванні їжі, і у прибиранні.

Для початку потрібно підготувати розчин з оцту та води – змішайте їх у рівних кількостях, аби засіб був щадним і не надто агресивним. Після цього вимкніть прилад та залиште його на певний час, аби підошва праски охолола. Намочіть м'яку ганчірку чи губку у приготованому розчині оцту та води.

Після цього засобом обережно вимийте підошву, аби позбутися накипу. Та після чищення потрібно обов'язково ретельно протерти праску, аби прибрати з неї надлишок вологи та оцту – цього вистачить для того, аби ефективно очистити прилад.