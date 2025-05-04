Подошва утюга снова станет как новенькая: самый простой способ ее почистить

Утюг, как и любой другой прибор в вашем доме, нуждается в чистке. Ведь он может накапливать грязь, накипь и нагар.

Если вы в течение достаточно длительного времени не чистили свой утюг, тогда его подошва, скорее всего, покрыта оранжевым или коричневым нагаром, сообщает 24 Канал со ссылкой на "Чистота". И это не только влияет на визуальную привлекательность утюга, но и может испортить вашу одежду.

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Как почистить подошву утюга от нагара?

Чистый утюг – это залог идеального глажения. Ведь когда металлическая плоскость прибора покрывается известняком, это может привести к тому, что нагрев не будет распределяться равномерно. В результате ткань может не прогреться, или же наоборот – утюг прожжет материал.

Поэтому, только вы увидели известняковый налет или нагар, медлить не стоит – лучше сразу очистить утюг, это перед тем, как придется распрощаться с несколькими любимыми элементами одежды.

Кстати, внимание нужно обратить не только на подошву утюга. Ранее мы уже делились простым способом очистить швы между плиткой в ванной, чтобы они снова стали белоснежными.

К тому же прибор можно достаточно легко почистить в домашних условиях – нужно только использовать удачные щадящие средства, что не повредят поверхность утюга. Не стоит чистить подошву прибора металлическими щетками или скребками – они повредят чувствительную поверхность и оставят царапины. Также оставьте для других случаев все кристаллические и жесткие вещества.



Подошву утюга нужно очищать от нагара / Фото Pexels

Лучше использовать материалы, которые не поцарапают и не повредят поверхность. Например, популярным средством является уксус. Он имеет уникальные антибактериальные и химические свойства, что легко помогают удалить накипь с подошвы утюга. Уксус также можно использовать практически в любой сфере жизни – и в приготовлении пищи, и в уборке.

Для начала нужно подготовить раствор из уксуса и воды – смешайте их в равных количествах, чтобы средство было щадящим и не слишком агрессивным. После этого выключите прибор и оставьте его на некоторое время, чтобы подошва утюга остыла. Намочите мягкую тряпку или губку в приготовленном растворе уксуса и воды.

После этого средством осторожно вымойте подошву, чтобы избавиться от накипи. И после чистки нужно обязательно тщательно протереть утюг, чтобы убрать с него избыток влаги и уксуса – этого хватит для того, чтобы эффективно очистить прибор.